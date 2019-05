El 64% de los españoles considera que no hay suficiente libertad de educación, según un estudio de Yo Libre Comunicae

miércoles, 22 de mayo de 2019, 17:18 h (CET) La plataforma YoLibre.org alerta de la falta de libertad de educación, pese a ser un derecho reconocido en la Constitución. Un reciente estudio sociológico encargado por YoLibre.org demuestra la preocupación de las familias por el derecho a elegir la educación de sus hijos Un estudio sociológico sobre el derecho a ‘Libertad de Educación’ realizado por la consultora GFK para YoLibre.org constata la preocupación creciente de los españoles por el ejercicio efectivo de este derecho constitucional.

Entre los resultados de este estudio destaca que el 64% de los encuestados considera que en España no hay suficiente libertad de enseñanza y educación. Mientras que el 30% considera que sí hay suficiente libertad de educación y el 6% restante dice no saber responder a esta cuestión.

El mayor consenso se halla en que el 80% de los encuestados considera que es muy importante el pleno desarrollo de la libertad de educación para mejorar la sociedad y los derechos de los ciudadanos. Entendiendo por pleno desarrollo que todas las familias, independientemente de su situación económica y social, puedan acceder con igualdad de oportunidades a la educación que prefieran para sus hijos.

Las familias españolas consideran que el derecho a la libertad de educación tiene diversas implicaciones en el desarrollo del sistema educativo español en todos sus niveles. En ese sentido cabe destacar los siguientes datos derivados del estudio:

El 35% de las familias consideran que la libertad de educación debe traducirse en el derecho a elegir el modelo educativo que más se ajuste a sus valores.

El 29% considera que la libertad de educación debería suponer el derecho de las familias a elegir el centro educativo con la metodología docente y propuesta formativa más adecuada para sus hijos.

El 10% de las familias considera que la clave de la aplicación efectiva de la libertad de educación debería permitir a los profesores y centros educativos definir nuevas metodologías educativas que ofrecer a la sociedad.

El 8% considera que la libertad de educación se debería sustanciar en la posibilidad de elegir más asignaturas optativas dentro del curriculum formativo, asignaturas para adecuar la trayectoria académica a los valores que la familia desea o a las áreas de intensificación curricular preferidas por los estudiantes.

El 7% de las familias considera que la libertad de educación supone principalmente garantizar que no existan injerencias políticas o religiosas en la educación.

El porcentaje restante ya no representa factores significativos.

Todos estos datos se derivan de un estudio realizado el pasado mes de abril de este año, 2019, sobre una muestra de mil personas, a través de entrevistas exhaustivas de 20 minutos de duración.

Sobre YoLibre.org

YoLibre.org es una plataforma surgida para reivindicar la falta de oportunidades que sufren las familias a la hora de disfrutar de una manera real de un derecho reconocido en la Constitución como es la libertad de enseñanza y educación, que queda recogido en el artículo 27.

Desde YoLibre.org se defiende que el derecho a la libertad de enseñanza y educación supone que todas las familias puedan escoger libremente y en igualdad de oportunidades entre varios centros, ya sean centros bilingües, centros religiosos, centros laicos, etc. Se propone así un sistema educativo plural y diverso con capacidad para atender las necesidades de todas las familias. También que la libertad de educación debe facilitar un marco que propicie la innovación tanto en los centros públicos como en los de iniciativa social.

En esta misma línea se posiciona Jesús Muñoz de Priego, abogado especialista en Derecho Educativo y uno de los portavoces de YoLibre.org, que recuerda que: "la libertad de enseñanza lo que permite es elegir un centro con un ideario singular, distinto. Pero ese término, ideario, no es exclusivamente referido a unas convicciones morales o religiosas, sino también a diferentes propuestas organizativas o pedagógicas. Una apuesta real por la libertad de enseñanza debiera suponer mucho más margen de autonomía para los centros, menos control, menos intervencionismo, la posibilidad de que los centros (también obviamente los públicos) pudieran ofrecer alternativas reales, devolver la educación a los profesionales y los docentes y sacarla de los despachos y los edificios ministeriales".

A la plataforma YoLibre.org se han ido sumando todo tipo de organizaciones y colectivos. A fecha de hoy: CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza); En libertad: iniciativa para la libertad de educación; CONCEE, Confederación de Centros Educativos; Fundación Educatio Servanda; Asociación Católica de Propagandistas; Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA); Asociación Bitácora XXI; Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera (FE-USO). Se siguen recibiendo solicitudes de diferentes entidades laicas y religiosas de diferentes tipos de confesiones para sumarse a la plataforma.

Con fecha 20 de mayo de 2019 el vídeo principal de lanzamiento de esta plataforma, lanzado hace 10 días, acumula ya más de 59.000 visualizaciones en Youtube.

