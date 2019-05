Correos Express mejora la experiencia y usabilidad en su web para clientes Comunicae

miércoles, 22 de mayo de 2019, 16:58 h (CET) Los clientes no necesitarán navegar por la web para encontrar los accesos que buscan, sino que podrán seleccionar los que más utilizan y configurarlos en un nuevo menú rápido, desde cualquier dispositivo. Podrán acceder de manera inmediata a funcionalidades como grabación de envíos, gestión de incidencias de recogidas, facturación estimada, configuración de incidencias, consulta de recogidas, etc Correos Express ha lanzado una nueva versión de su web para clientes que les permite configurar los accesos que más usan en un nuevo menú rápido. El objetivo es simplificar su navegación según sus preferencias y usos más frecuentes, ofreciendo así una mejora en la experiencia de los usuarios.

Gracias a esta novedad, a partir de ahora, los clientes no necesitarán navegar por la web para encontrar los accesos que buscan, sino que podrán seleccionar los que más utilizan y configurarlos de forma rápida. De esta manera, podrán acceder inmediatamente a funcionalidades como: grabación de envíos, gestión de incidencias de recogidas, facturación estimada, configuración de incidencias, consulta de recogidas, etc. Aquellas que más utilizan, pudiendo elegir directamente qué ver en cada momento.

“Muchos usuarios -comenta Ricardo García, Subdirector de Sistemas y Tecnología de Correos Express- se sienten frustrados cuando tienen que navegar por distintos menús una y otra vez para llegar donde quieren, especialmente en aquellas empresas que realizan muchos envíos. Con esta funcionalidad queremos ahorrarles tiempo y, sobre todo, mejorar su experiencia”.

La mejor web de clientes

Esta mejora de la web acelera las tareas más habituales y repetitivas del usuario, ahorrando tiempo y mejorando la productividad de los clientes. Además, a través de cualquier dispositivo, les facilita en tiempo real la situación de sus envíos, su gestión, la posibilidad de modificarlos y la resolución de cualquier incidencia, mejorando el servicio y la experiencia de los destinatarios.

Desarrollada por el Área de Innovación y Arquitectura Software de Correos Express, en el marco de su plan estratégico de inversión y desarrollo tecnológico, tanto la App para clientes, como las nuevas funcionalidades web confirman el compromiso de la empresa por ser mucho más que una compañía de paquetería urgente y convertirse en una pieza clave en el equipo del cliente y de su éxito.

Sobre Correos Express

Correos Express, filial de paquetería urgente del Grupo Correos, apuesta por un modelo de negocio basado en delegaciones propias, lo que proporciona a la empresa un alto nivel de agilidad y calidad en la gestión. La compañía cuenta con más de 4.000 colaboradores, 3.000 vehículos y más de 100.000 metros cuadrados en plataformas para gestionar los 60 millones de envíos anuales. Además, con el apoyo del Grupo Correos, dispone de la red de mayor capilaridad del mercado lo que permite atender cada día a los más de 8.000 municipios de España.

Correos/Grupo SEPI

Correos pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas de forma directa y mayoritaria, con una plantilla de más de 73.000 profesionales la Corporación Radiotelevisión Española, sobre la que tiene competencias, y una fundación pública tutelada. Asimismo, SEPI tiene participaciones directas minoritarias en otras nueve empresas, e indirectas sobre más de cien sociedades. Correos es la primera empresa del país por capilaridad y cobertura territorial, con cerca de 10.000 puntos de acceso a sus servicios. Distribuye cerca de 3.600 millones de envíos al año y llega diariamente a 28 millones de hogares, empresas e instituciones. Cuenta con un equipo humano de más de 50.000 profesionales que trabajan para ofrecer soluciones integrales y una amplia gama de productos de alta calidad adaptados a los diferentes segmentos de clientes, tanto de paquetería y marketing directo como de servicios postales basados en nuevas tecnologías y financieros.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.