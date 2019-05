Miguel Sancho se incorpora a SunMedia como Head of Processes, Data & Innovation Comunicae

miércoles, 22 de mayo de 2019, 16:21 h (CET) Con más de 10 años de experiencia en este campo, el nuevo fichaje de la compañía líder en publicidad en vídeo y mobile aportará todo su expertise en el análisis de datos y mejora de las estructuras internas de la empresa. Entre sus funciones estarán automatizar los procesos, así como optimizar las campañas de los clientes gracias a sus conocimientos en campañas de data SunMedia, la adtech española líder en video, mobile y native perteneciente al grupo Fibonad, ha fichado a Miguel Sancho como Head of Processes, Data & Innovation.

Con el doble objetivo de prestar servicio en el departamento de datos y de contribuir a la mejora y desarrollo de los procesos internos de la empresa, Sancho se incorpora a SunMedia "con el ilusionante reto de conseguir que toda la experiencia y conocimiento adquiridos durante los últimos años sirvan para ayudar al crecimiento de las personas que conforman esta empresa y, por tanto, al crecimiento de la compañía en sí misma".

Con más de 10 años de experiencia en Ad operations y departamentos de data & analytics, tanto en agencia como en soporte, este experto del marketing online ha trabajado en proyectos de grandes marcas como Jhonson&Jhonson, Tous, Telefónica, El Corte Inglés, Vodafone, Orange o TourEspaña, entre otros.

"Mi trabajo se centrará en conocer y entender todos los procesos, tanto humanos como de herramientas de la compañía, y ayudar a definirlos, mejorarlos y/o automatizarlos. Por otro lado, me dedicaré al mundo de la data, en el que trataré de identificar las fuentes de datos que tenemos, así como explotarlos y definir los partners tecnológicos que nos pueden ayudar en este camino", explica Sancho.

Miguel Sancho es, además, especialista en áreas como auditorías, selección de proveedores tecnológicos, integración de sistemas de medición online, ad serves-DMP-DSP-CRO-CRM, desarrollo de estructura integral de naming y herramientas de Ticketting, así como en el desarrollo de formatos, mailing, soporte técnico al site, tráfico y optimización de campañas

Mejorar experiencias y estandarizar procesos

En SunMedia trabajará, por un lado, con las campañas de data con el objetivo de mejorar experiencias y generar proyectos innovadores que aumenten el número de productos basados en data que la empresa lance al mercado. Esto se traducirá en la optimización de campañas para los clientes -ya que la audiencia a la que se impacte estará más ajustada a los objetivos de campaña- y también en la elaboración de creatividades orientadas a segmentos de mercado.

Para el CEO de SunMedia, Fernando García, la incorporación de Miguel Sancho a su equipo supone aportar un gran valor a la compañía que lidera. "No sólo es un gran profesional del sector, con un amplio conocimiento de los análisis de datos, sino que, además, tiene un valioso conocimiento sobre cómo hacer que encajen las estructuras internas de una gran empresa como la nuestra", ha destacado.

