Llamadas en conferencia más fáciles con Snom C520 y C52 Comunicae

miércoles, 22 de mayo de 2019, 16:25 h (CET) Snom, demuestra la facilidad de uso de la solución de conferencias C520-WiMi de Snom y su módulo de extensión inalámbrica C52-SP con conexión DECT, y cómo estos dispositivos aumentan la productividad de pequeñas/medianas empresas, startups y cualesquiera otras empresas. Mientras que la estación base C520-WiMi ofrece dos micrófonos DECT inalámbricos y recargables, los usuarios pueden ampliar la base con hasta tres unidades manos libres C52-SP Escenario 1: El Snom C520-WiMi se instala en una espaciosa sala de reuniones de una pequeña startup.

Gracias a la excelencia de Snom en audio de banda ancha con calidad HD y códec de banda ancha G.722, los participantes en la sala de reuniones pueden utilizar libremente el micrófono manos libres integrado y el altavoz Full-Duplex integrado, independientemente de si la sala es reverberante o está tratada acústicamente. Los participantes situados detrás de un obstáculo o sentados a distancia del dispositivo también pueden utilizar dos de los micrófonos DECT de mano desmontables de la C520 para asegurarse de que sus voces se escuchen con claridad. Con la inclusión de la conectividad Bluetooth, los usuarios pueden acceder a la teleconferencia de la C520 emparejando también su smartphone o auriculares a través de Bluetooth.

Los micrófonos portátiles DECT están equipados con cancelación dinámica de ruido y control adaptativo de retroalimentación con claridad garantizada de calidad HD en la llamada. También están equipados con un botón para silenciar la llamada. Estas unidades se cargan fácilmente en su base magnética, manteniendo intacta la apariencia perfecta del dispositivo cuando no están en uso y asegurando que estarán listas para la siguiente reunión. Además, la seguridad de la llamada está garantizada con los últimos estándares de seguridad como la autorización 802.1X, TLS y SRTP. La Snom C520-WiMi es una solución completa y rentable para startups y pequeñas/medianas empresas.

Escenario 2:La Snom C520-WiMi se emplea junto con dos de las unidades C52-SP en una sala de reuniones de una gran empresa con más de 10 participantes

Con múltiples personas asistiendo a la llamada desde la misma (o varias) habitación(es), es crucial que cada voz se escuche claramente, y los dos micrófonos desmontables simplemente no son suficientes en esta ocasión. Dado el gran número de participantes, puede que algunos de ellos se encuentren en una habitación cercana con otra unidad C52-SP. Con un alcance operativo DECT de hasta 50 m, es posible conectarse fácilmente a la misma unidad base. Este escenario utiliza la máxima capacidad de expansión de la solución para conferencias de Snom.

Escenario 3: La C52-SP se utiliza en una sala de reuniones temporal. La empresa cuenta con teléfonos de sobremesa Snom

Con la ayuda del Snom A230 DECT-USB-Stick, cualquier teléfono de sobremesa Snom con puerto USB puede ser suministrado con conectividad DECT gracias a dispositivos como la C52-SP. La C52-SP, integrada con una potente batería que ofrece hasta 12 horas de conversación, está conectada a uno de los teléfonos de sobremesa Snom y se utiliza como solución de conferencia. En este escenario no se necesita ninguna estación base C520-WiMi.

Al poder utilizarse la C52-SP sin una conexión fija, a diferencia de la C520-WiMi, los participantes podrán llevar la C52 a otra habitación sin necesidad de interrumpir la llamada.

Con Snom, las posibilidades son infinitas. Los tres escenarios destacan la flexibilidad y versatilidad del ecosistema Snom, donde los productos pueden adaptarse a diferentes soluciones en circunstancias imprevistas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.