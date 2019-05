VI edición de Diálogos en La Granja sobre cómo frenar la desigualdad para contribuir al crecimiento social Comunicae

miércoles, 22 de mayo de 2019, 15:43 h (CET) Durante los días 27 y 28 de mayo, 14 expertos reflexionarán sobre cómo frenar la desigualdad para construir sociedades más inclusivas desde tres ámbitos: el Estado, las empresas y la ciudadanía Quiero, consultora que trabaja en la ecuación negocio, sostenibilidad y marca, organiza junto al IESE CBS (Center for Business in Society) la VI edición de 'Diálogos en La Granja', que parte de la siguiente premisa: '¿Cuánta desigualdad somos capaces de soportar?'.

Durante los días 27 y 28 de mayo, 14 expertos de diferentes ámbitos como la empresa, la academia o las ONG conversarán a puerta cerrada en el Real Sitio de San Ildefonso (La Granja, Segovia) para tratar de concluir de qué manera se puede frenar la desigualdad para construir sociedades más inclusivas e igualitarias frente a la dispersión de la riqueza mundial.

"Con esta nueva edición de 'Diálogos en La Granja' queremos reflexionar sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por vivir con desigualdad en nuestras sociedades y el rol que los gobiernos, pero también las empresas y las personas, tenemos que desempeñar para resolverla o, por el contrario, perpetuarla. No nos podemos resignar a pensar que la desigualdad es una problemática sin solución", asegura José Illana, fundador de Quiero e impulsor del ciclo 'Diálogos en La Granja'.

Según OXFAM Intermón, la concentración de capitales se ha agudizado durante la última década, y en 2017, tan sólo entre ocho personas poseían la misma riqueza que 3.600 millones de personas, la mitad más pobre de la humanidad. Mientras, la desigualdad se agravó en España durante la crisis y aún no se ha conseguido controlar, según el Informe 'Desigualdad 1 – Igualdad de Oportunidades 0', también de OXFAM Intermón.

"No sólo somos el cuarto país más desigual de la UE, sino que, tras Bulgaria, somos el segundo en el que más ha aumentado la distancia entre ricos y personas empobrecidas. Así, el 1% más rico tiene 24,42 de cada 100 euros de riqueza, mientras que el 50% más pobre se tiene que repartir 7 euros de cada 100".

En este marco de debate, el encuentro, de carácter privado, se iniciará con un coloquio para analizar qué desigualdades son tolerables y no tienen solución, y qué desigualdades son intolerables y son 'culpa' de la sociedad. Posteriormente, se abordará cómo el Estado, las empresas y la ciudadanía pueden ofrecer soluciones para combatir la creciente desigualdad.

Participantes

Al igual que en ediciones anteriores ediciones, los participantes provienen de diferentes entornos de conocimiento y desarrollo profesional. En esta ocasión, participarán en el encuentro:

Jordi Sevilla , presidente del Grupo Red Eléctrica

, presidente del Grupo Red Eléctrica Juan José Litrán , director de relaciones Corporativas de la compañía Coca-Cola para España y Portugal y de la Fundación Coca-Cola

, director de relaciones Corporativas de la compañía Coca-Cola para España y Portugal y de la Fundación Coca-Cola Joaquín Nieto , director de la Oficina de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para España

, director de la Oficina de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para España José María Vera , director general de OXFAM Intermón

, director general de OXFAM Intermón Joan Fontrodona , profesor Ordinario y director del Departamento de Ética Empresarial, además de titular de la Cátedra CaixaBank de RSC y director del Center for Business in Society

, profesor Ordinario y director del Departamento de Ética Empresarial, además de titular de la Cátedra CaixaBank de RSC y director del Center for Business in Society José Luis Fernández , director de la Cátedra Iberdrola de Ética Económica y Empresarial de la Universidad Pontifica Comillas

, director de la Cátedra Iberdrola de Ética Económica y Empresarial de la Universidad Pontifica Comillas Sandra Pina , socia de Quiero y directora de Sustainable Brands Madrid

, socia de Quiero y directora de Sustainable Brands Madrid Marta Beltrán , directora de ADEFAM (Asociación de la Empresa Familiar de Madrid)

, directora de ADEFAM (Asociación de la Empresa Familiar de Madrid) Susana Hidalgo , presidenta de Refugees Welcome España

, presidenta de Refugees Welcome España Javier Aranzadi , doctor en Ciencias Económicas y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid

, doctor en Ciencias Económicas y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Gisella L. Olivares Ponce , investigadora en la línea de alimentación sostenible del Observatorio para una Cultura del Territorio

, investigadora en la línea de alimentación sostenible del Observatorio para una Cultura del Territorio Francisco Hortigüela , director general de AMETIC

, director general de AMETIC Margarita León , profesora en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona

, profesora en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona Miguel Artola, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid 'Diálogos en La Granja' está orientado a la acción, y tras su celebración se realizará un informe de conclusiones con recomendaciones para impulsar medidas al respecto, todo ello en código abierto para compartir el conocimiento generado durante el encuentro.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.