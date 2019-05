Aumenta la demanda de tratamiento en los Centros de Atención de Adicciones Tóxicas y Comportamentales o Conductuales, según NO-A.es Comunicae

miércoles, 22 de mayo de 2019, 15:35 h (CET) Los centros constituyen una de las opciones más demandadas por las personas que sufren algún tipo de adicción. No-a.es, expertos del sector, desvelan las claves del aumento en la demanda de centros ambulatorios de desintoxicación Es una evidencia que se está produciendo un incremento importante en la demanda de tratamiento de adicciones, ya sea esta al alcohol, cocaína, marihuana, benzodiacepinas o a la cada vez más epidémica adicción al juego o ludopatía. Expertos como No-a.es avisan de esta nueva escalada e informan sobre cómo poner fin a una adicción, sea de la naturaleza que sea.

En la actualidad, a las adicciones tradicionales y más conocidas, se han ido incorporando otras que crecen a un ritmo vertiginoso, como las adicciones relacionadas con nuevas y desconocidas drogas de síntesis, o con actividades digitales como las apuestas online, entre las que destacan las apuestas deportivas y el Póker Online.

Del mismo modo que las nuevas adicciones destacan por su novedad, el perfil de las personas adictas también ha cambiado en los últimos tiempos, y sus necesidades de ayuda para combatir estas adicciones también requieren nuevas metodologías.

Así pues, los centros de ingreso e internamiento no siempre son los recursos adecuados para todo adicto y surgen a lo largo del territorio nacional, alternativas como son los Centros de Día o Ambulatorios de Tratamiento de Adicciones, donde el adicto puede encontrar grandes profesionales que le ayudarán y guiarán en el difícil camino de la recuperación.

Estos centros ambulatorios son espacios de tratamiento donde los usuarios acuden a diario. La persona no sale de su entrono familiar y en ocasiones puede incluso seguir con su actividad laboral. Todo dependerá de la evaluación que los profesionales de cada Centro realicen del usuario y el plan de tratamiento recomendado.

En palabras de los responsables de No-A, Centro de Desintoxicación en Valencia: "La sociedad en general cambia y evoluciona; de la misma manera cambian las personas y las adicciones que padecen, de ahí que entendiéramos que se estaba demandando un tratamiento intensivo y personalizado avalado por nuestra experiencia personal y profesional. Por eso optamos por un centro ambulatorio para el tratamiento de adicciones en Valencia. El alcohol y la cocaína continúan siendo una lacra, pero ahora nos enfrentamos a otras adicciones muy peligrosas; como el cannabis, la marihuana, el juego online y las apuestas deportivas. Como sociedad estamos normalizando esta práctica y la realidad es que ya tenemos jóvenes enganchados desde los 15 años, arruinando económica y emocionalmente a sus familias. El poder tratar estas adicciones de una manera flexible, recibiendo ayuda en un centro ambulatorio, en la medida y forma que mejor se adapte a las circunstancias del usuario, es una opción que encaja muy bien en este tipo de nuevas adicciones".

Además de las adicciones que se han estado comentando, otras comportamentales están siendo demandadas en los Centros Ambulatorios de Tratamiento de Adicciones, como son las adicciones tecnológicas, a las compras, al sexo y desordenes alimenticios.

Todas estas conductas pueden llegar a convertirse en una adicción, haciendo que la vida del adicto se convierta en un auténtico infierno, de ahí que iniciativas como la de No-a.es sea una magnífica idea y un recurso indispensable de la ciudad de Valencia para todos aquellos que buscan una salida a su adicción.

