BeeBole Control Horario: elegida entre las mejores herramientas de gestión de personal de 2019

miércoles, 22 de mayo de 2019, 11:50 h (CET) BeeBole Control Horario, herramienta pionera en la gestión de registro de jornada, ha sido seleccionada por la revista especializada HR Tech Outlook en su edición europea como una de las "10 Mejores Soluciones de Gestión de Personal de 2019" BeeBole Control Horario fue seleccionada por el jurado profesional de HR Tech Outlook entre “docenas de empresas de vanguardia en la tecnología de recursos humanos que ofrecen metodologías, técnicas, y tecnologías únicas para gestionar mejor a los trabajadores.”

“BeeBole ha sido pionera en la gestión de registro de jornada para empresas, permitiendo a estas organizaciones integrar el control horario en los sistemas de gestión (nóminas, ERP, etc), y generar informes para analizar los objetivos, los tiempos empleados, y el rendimiento de los proyectos.”

En una entrevista con el CEO de BeeBole, Yves Hiernaux, la revista destaca algunas de las funcionalidades claves de la herramienta, como su flexibilidad y modularidad, el registro y mantenimiento de datos para auditorías, las aprobaciones de horas, la app móvil que funciona sin conexión a internet, la API gratuita, las medidas de seguridad, y la disponibilidad y agilidad del servicio al cliente.

“Estamos orgullosos de este reconocimiento,” explica Hiernaux, “sobretodo dada la creciente importancia del registro de jornada. Tomamos muy serio lo que hacemos en BeeBole, y continuaremos esforzándonos para brindar flexibilidad, seguridad y confianza a nuestros usuarios.”

Acerca de BeeBole Timesheet

BeeBole Timesheet, fundada en 2008 y con sede en Bruselas (Bélgica), es una herramienta de gestión que permite medir el tiempo empleado por parte del personal en actividades, clientes, y tareas y conocer el estado en tiempo real de costes de los proyectos. Con más de 20.000 usuarios en más de 60 países y disponible en español, inglés, francés, alemán, italiano, holandés, polaco y portugués; BeeBole permite a organizaciones de todos los tamaños y sectores saber dónde va su tiempo y su dinero. Para obtener más información, visite https://beebole.com/.

Acerca de HR Tech Outlook

Publicada en Fremont, California, HR Tech Outlook es una revista destacada de IT y recursos humanos, con información sobre las últimas tecnologías y que ayuda a los líderes de negocios y empresas emergentes a lograr sus objetivos comerciales. Un jurado de expertos, líderes en tecnología y miembros de la junta de la revista HR Tech Outlook seleccionó a los "10 mejores proveedores de herramientas de gestión de personal de 2019". Para obtener más información, visite www.hrtechoutlook.com.

