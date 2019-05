Las tendencias en la digitalización de la industria centrarán el Madrid Monitoring Day 2019 #MMD19 Comunicae

martes, 21 de mayo de 2019, 17:51 h (CET) Vuelve Madrid Monitoring Day #MMD19, evento de referencia en soluciones de monitorización de señales. La VI edición de Madrid Monitoring Day se celebrará el próximo 13 de junio de 2019 en Madrid Tras el éxito de las cinco primeras ediciones y tras un año de duro trabajo, CIC Consulting Informático e IDbox RT, celebran la sexta edición del Madrid Monitoring Day, que tendrá lugar el jueves 13 de junio en el Auditorio Mutua Madrileña, Madrid, bajo el título de “#MMD19, mucho más que DATOS”

Una nueva edición, nuevas experiencias, nuevos ponentes, nuevos proyectos, aforo de más de 300 personas, nuevas oportunidades de Networking. Todo esto y muchas más novedades esperan en Madrid Monitoring Day 2019.

Media jornada de ponencias donde se pretende generar un intercambio de conocimientos y experiencias sobre las soluciones de monitorización y la mejor forma de implementarlas en distintos entornos.

Agenda VI edición Madrid Monitoring Day, primeros nombres confirmados en #MMD19

Un gran elenco de ponentes procedentes de potentes empresas ha participado en Madrid Monitoring Day, como Repsol, PwC, FCC Aqualia, Telefónica o Indra, entre muchos otros.

Esta edición contará con una variada agenda, centrada en ponencias de expertos en diferentes ámbitos. En Madrid Monitoring Day 2019 estarán presentes empresas de primer nivel como Vodafone, Cepsa, Veolia y Tecnatom, que contarán sus experiencias en el ámbito de la monitorización, IoT, Big Data y soluciones Smart, dando a conocer cómo la monitorización es capaz de generar un impacto positivo en todas las áreas del negocio.

La agenda de esta VI edición de Madrid Monitoring Day cuenta con ponentes confirmados como Fernando López Casar, Global IoT Business Development Manager en Vodafone; Cristina Berti, Industry 4.0 Platform Expert en Cepsa; Jose Manuel Marin, Water Technical Director en Veolia; y Ana Isabel Gálvez Pérez, Dir. Operación Digital y Gestión de Activos en Tecnatom.

El #MMD19 cuenta con Harting, Gestagua, FIELDEAS y Power Solutions Iberia como patrocinadores del evento. También contará con Media Partner como Facility Management Services, InfoPLC++, Retema, Factoría del Futuro y Automática e Instrumentación.

Puedes ver la agenda y todas las novedades que están por hacerse públicas de esta VI edición de Madrid Monitoring Day en la web del #MMD19 www.monitoringday.com

¿Qué temáticas se tratarán en Madrid Monitoring Day?

Formar parte de la sexta edición de Madrid Monitoring Day permite descubrir las oportunidades que ofrecen las nuevas metodologías y herramientas de supervisión de procesos en Tiempo Real. Se presentarán casos reales en diversos entornos, como la Energía, Industria 4.0 y Smart Solutions (Smart City, agua, automoción, infraestructuras, entornos críticos, medio ambiente, etc.).

Los asistentes podrán conocer la revolución que supondrá la llegada de la tecnología 5G, facilitando la implantación de plataformas IoT y potenciando la conexión entre objetos y descubrir cómo se realiza la monitorización de todas las refinerías a nivel mundial con una plataforma de monitorización, integrándose con el resto de los sistemas de la compañía y realizando cálculos mediante el BPM (Business Process Management), entre otros temas.

En este encuentro se abordarán las temáticas de monitorización, integración, supervisión y análisis de datos, de una manera transversal, multidisciplinar y multisectorial.

¿A quién está dirigido el Madrid Monitoring Day?

El #MMD19 está dirigido a todas las empresas y profesionales interesados en conocer de primera mano casos reales de monitorización en entornos críticos, nuevas tendencias tecnológicas y la optimización de la gestión de los activos y de los procesos operativos, así como las oportunidades y retos que ofrecen las diferentes herramientas relacionadas con la Inteligencia Operacional, Eficiencia Energética, IoT, BI, Big Data, sensorización y Business Analytics.

Reservar en la agenda el 13 de junio e ir a la VI edición del Madrid Monitoring Day

No pierdas esta oportunidad de asistir al Monitoring Day, pensado para orientar a las empresas en la elección y uso adecuado de las herramientas de monitorización y conseguir aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

CIC e IDbox RT invitan a profundizar e intercambiar conocimientos sobre la monitorización en distintos entornos. Conoce la problemática, dentro de diversos sectores, de la supervisión y el análisis de la información a través de casos reales.

Inscríbirse ahora en la web y reservar plaza en www.monitoringday.com

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 10 de junio.

