Con la llegada del sol aumenta un 120% el uso de lentillas entre los españoles según e-lentillas.com

martes, 21 de mayo de 2019, 17:11 h (CET) Según datos de e-lentillas.com, ecommerce pionero en España especializado en venta de lentillas por Internet, durante los meses entre mayo y septiembre las ventas de lentillas ascenderán un 120% motivadas por el uso de gafas de sol, las vacaciones, y las visitas a piscinas y playas. Sin embargo la tienda online advierte de algunos malos hábitos frecuentes entre los usuarios de lentillas De hecho, según datos recogidos por e-lentillas.com durante los próximos meses aumentarán también las lesiones oculares derivadas de malos usos de las lentillas entre los españoles: falta de hidratación y problemas de higiene están detrás del 80% de los casos de conjuntivitis y queratitis en los usuarios de lentillas.

El 80% de los usuarios de lentillas comprarán o renovarán sus lentillas entre mayo y junio principalmente movidos por la llegada del sol y del buen tiempo. Además las visitas a las piscinas o a la playa también son un motivo para usar lentillas sin embargo los especialistas advierten sobre algunos hábitos,

Patricia Rodríguez, directora de e-lentillas.com explica, “más del 90% de los problemas provocados por las lentes de contacto se derivan directamente de un mal uso o cuidados inadecuados por parte del usuario, ya sea exceder en el tiempo de uso o una mala higiene”.

Como cuidar las lentillas con la llegada del sol

Según e-lentillas.com en verano es extremadamente importante prestar más atención a los cuidados de las lentillas.

Uso de lágrimas artificiales: El calor provoca que la lágrima se evapore con mayor facilidad. Esto provoca que los ojos tiendan a secarse con más frecuencia por lo que es muy importante utilizar lágrimas artificiales con ácido hialurónico para hidratar el ojo.

Controlar el tiempo de uso: Por otro lado es muy frecuente entre los usuarios de lentillas aumentar el número de horas que se tienen puestas las lentillas. Los días cada vez son más largos y hay más sol hasta más tarde. Se debe recordar que el uso de lentillas está recomendado por un periodo limitado de no más de 8 horas continuadas. El ojo necesita descansar para hidratarse bien por lo que es muy necesario dejar tiempo de reposos entre una puesta y otra.

Usar lentillas diarias: Desde e-lentillas.com se recomienda cambiar el tipo de lentillas durante esta época ya que suelen sufrir más y así se evitarán malos usos de las mismas al poder tirarlas y renovarlas cada día.

Evitar el contacto con el agua de piscinas y playas: El cloro, la sal así como el propio agua está repleto de gérmenes y son los causantes de conjuntivitis, queratitis y otros trastornos oculares. Evita poner en contacto la lentilla con el agua.

Evitar bañarse con lentillas

No se recomienda bañarse con lentillas ni en la playa ni el la piscina. De hecho tampoco deberían utilizarse la lentillas en la ducha. El motivo es que en el agua existen multitud de microorganismos y gérmenes que en contacto con la córnea pueden producir lesiones.

Según datos recopilados por e-lentillas.com, 2 de cada 5 usuarios de lentillas sufrirá algún trastorno ocular durante estas fechas por el uso inadecuado de las lentillas, especialmente en la playa y en la piscina.

A pesar de estas recomendaciones, el 90% de los usuarios de lentillas se meten bajo el agua con lentillas. Si así fuera, desde e-lentillas se hacen las siguientes recomendaciones:

Usar lentillas de periodicidad diaria para poder tirarlas tras el baño

Para nadar utilizar mejor gafas para evitar el contacto directo con el agua

Evitar introducir la cabeza bajo el agua con las lentillas puestas Acerca de e-lentillas

E-Lentillas es la primera tienda online especializada en venta de lentillas y dirigida directamente al consumidor sin intermediarios.

Ofrecen una alternativa económica y un servicio excelente donde otros establecimientos no pueden llegar, hoy las “.com” son la mayor cadena de compras del mundo, donde se puede obtener el mismo producto al mejor precio.

Con más de 10 años de experiencia han reunido un equipo de profesionales especializado en la compra de productos ópticos, altamente conocedor del sector logístico y transporte, asesorados por Ópticos Optometristas.

