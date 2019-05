The Edge Rehab alerta sobre el peligro del crecimiento de juego online en el público joven Comunicae

martes, 21 de mayo de 2019, 17:22 h (CET) La ludopatía en el entorno digital comienza a considerarse como una droga potencialmente peligrosa del siglo XXI entre los especialistas en adicciones Un número cada vez mayor de jóvenes son habituales de páginas web y aplicaciones de juego online, debido precisamente al nuevo modelo de negocio enfocado al soporte digital de las empresas de este sector.

En paralelo al auge de estas empresas alimentadas por estos hábitos excesivos, también crece la demanda de tratamientos contra este y otro tipo de adicciones en el público joven, como es el caso de The Edge.

Estos canales de juego en la red establecen una serie de medidas que buscan evitar el acceso de menores de edad, lo cual no siempre garantiza el éxito para este fin, por lo que centra el foco de las críticas entre los expertos de los centros de ayuda que suelen atender a un número cada vez mayor de pacientes por esta causa.

El creciente número de casas de apuestas deportivas ha supuesto otra de las razones de peso que han incidido en gran medida en este problema: el control de acceso es una de las tareas que se está mejorando desde todos los niveles para acabar con el juego por parte de los más jóvenes.

Además de las apuestas, otro de los juegos más habituales en el soporte digital es el póker: las partidas de este tradicional juego no paran de crecer, así como el número de usuarios interconectados para jugar desde distintos puntos del planeta. Gran parte de ellos son de edades comprendidas entre los 18 y los 25 años de edad, por lo que supone otro foco de atención importante en este ámbito.

Rostros famosos incitando al juego

A la eliminación de este problema no ayuda la aparición de rostros famosos publicitando espacios de juego en línea, partidas de póker y, sobre todo, apuestas deportivas dentro de las retransmisiones deportivas de máxima audiencia.

Cada vez es más frecuente encontrarse con jugadores de fútbol de reconocido prestigio, actores de renombre o personajes de la televisión como protagonistas de estos spots publicitarios con mensajes que dan la sensación de dinero fácil e inmediato.

The Edge Rehab ofrece métodos muy eficaces en la solución de estas adicciones, con los profesionales más experimentados y cualificados para tratar cada caso de forma personalizada, para alejar al paciente de hábitos perjudiciales que afectan a todo su entorno.

