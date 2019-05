English For Fun sostiene que un campamento de verano es la inmersión lingüística más apropiada para niños Comunicae

martes, 21 de mayo de 2019, 16:31 h (CET) Se acerca el verano y muchos padres quieren aprovechar esta estación para que sus hijos fortalezcan el inglés como segunda lengua. Una solución cada vez más extendida es hacerlo en campamentos de inmersión lingüística de verano como los que ofrece English for Fun Entre la oferta de programas de este tipo, pensado para la diversión y el aprendizaje de los más pequeños, destacan aquellos completamente bilingües que ofrecen una auténtica experiencia americana, sin tener que desplazarse de la ciudad. Este es el caso de English for Fun, que ha desarrollado un divertido y efectivo método en los que se combina el juego, el teatro, el arte, las manualidades, la música, la cocina o la magia, entre otras actividades, para practicar en ellas el inglés, un idioma imprescindible en el futuro personal y profesional de los participantes.

El dinamismo y la forma lúdica de abarcar todas las actividades que se desarrollan son aspectos muy diferenciadores respecto a los centros de enseñanza, así como el aprendizaje STEAM, un modelo educativo para aprender creando.

Los campamentos de verano son proyectos que garantizan un aprendizaje activo, natural y divertido mientras se fomentan capacidades como el trabajo en equipo, la capacidad crítica o el liderazgo. El plan ideal para los hijos este verano.

Cómo funcionan los campamentos de verano en inglés

Los campamentos infantiles se dividen en diferentes grupos por edades comprendidas entre los 2 y los 14 años, para asemejar así el nivel del idioma de todos sus integrantes, en grupos de un máximo de 8 niños, para que así el aprendizaje sea más ágil y eficiente.

Divididos en semanas, en las 10 que van desde el 24 de junio hasta el 30 de agosto, cada una de ellas abordarán temáticas diferentes, por lo que los alumnos pueden participar en todas las que quieran, en un horario reducido de 9:30 a 14:30 o en uno extendido de 8:00 a 16:00.

Además ahora, al registrarse en la página web de English For Fun, podrás tener un 5% de descuento en sus actividades, incluido el campamento de verano.

English For Fun es un centro educativo americano que dota a los alumnos de todas las capacidades necesarias para desenvolverse hablando inglés, trabajando sus fortalezas e incrementando su autoestima a través de numerosos programas de diversión que están dirigidos por un equipo nativo, multicultural y con alta cualificación en pedagogía.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.