Últimos días para participar por 100mil€ en premios para Startups con Open Awards 2019 en OpenExpo Europe

Faltan pocos días para que se cierre el período para participar por 100,000€ en premios de AWS para Startups en los Open Awards 2019 de OpenExpo Europe. La convocatoria cierra el 23 de Mayo de 2019 y a partir de allí inicia el período de votaciones para seleccionar los ganadores de los Open Awards que serán premiados durante la gala el 20 de Junio en La Nave, Madrid El pasado 6 de mayo la organización de OpenExpo Europe 2019 abrió el registro para que profesionales y compañías se puedan presentar a la 4ª edición de los Open Awards. Se trata de los premios que tienen el objetivo de reconocer de forma pública a aquellas empresas, instituciones y comunidades que apoyan y promueven la innovación tecnológica abierta. El éxito de años anteriores con más de 200 participantes y más de 10.000 votos en 8 categorías, así como, el premio en 2018 a empresas como IBM, SlimBook y BNeXT, han provocado que este año se amplíe los premios a 12 categorías.

Revelación

a. Best Startup.

b. Best Cloud Solution.

c. Best App.

d. Most innovative platform / project.

Profesional

a. Best services solutions provider.

b. Best success story company / public administration.

c. Best digital transformation: big company.

d. Best digital transformation: SME.

Social

a. Best medium or blog.

b. Best tech community.

c. Best project in transparency, citizen participation and open government.

d. Best Big Data / Open Data project.

Estas categorías recompensan a aquellos proyectos de Open IT Innovation que más han destacado en los últimos 12 meses, aportando visibilidad en el sector a las empresas participantes y ganadoras.

Los Open Awards 2019 en las categorías relevantes a AWS, de innovación y emprendimiento, otorga premios especiales repartidos, con valor de 100.000 euros, para apoyar a las STARTUPS con servicios de web de Amazon brindando acceso a orientación y tiempo de expertos de AWS, así como formación basada en web, laboratorios de auto-aprendizaje, soporte técnico premium, ofertas de terceros y créditos promocionales para usar en servicios de AWS, también equipos de desarrolladores de comunidades de Startups y arquitectos de soluciones para apoyar a las Startups al inicio.

Estos premios también otorgan un reconocimiento especial a aquellas iniciativas y personas que durante el último año han desempeñado un papel comprometido e importante en el sector. Entre ellos, “Women in Open Source”, Open Source Solidarity project” o “CEO Collaboration Award in Open IT Innovation projects”.

Los ganadores de cada categoría de los Open Awards recibirán el: un trofeo de reconocimiento, el sello oficial de “Ganador del Open Awards 2019” y promoción en diferentes canales de medios, redes sociales y comunicaciones externas de OpenExpo Europe.

Durante el congreso del 20 de junio en La Nave Madrid, se anunciarán los ganadores de cada categoría durante la sesión de los Open Awards. Si se tiene un proyecto abierto o se conoce a alguien que esté trabajando en uno, no hay que dudar en obtener más información a través del siguiente enlace y regístrarse como participante en la 4ª edición de los Open Awards. La fecha límite para las inscripciones es el 23 de mayo.

Sobre la 6a. edición de OpenExpo Europe

La cumbre de innovación abierta de TI líder en empresas reunirá a personalidades del sector, profesionales y empresas que buscan generar negocios. En esta edición se contará con salas de conferencias, diversas actividades, +250 oradores, +400 empresas participantes, +3.500 profesionales, +4500 interacciones comerciales. Se hablará de temas actuales como Inteligencia Artificial, Nube híbrida, Transformación digital, Blockchain, IoT Big Data, Datos Abiertos, Nube, Realidad Virtual, Dispositivos Inteligentes, Ciberseguridad, Aprendizaje Automático y Diversidad de Código Abierto.

Este año, también se realizarán cinco eventos paralelos: Foro Europeo de Ciberseguridad, Open CIO Summit, IA e IoT, Fintech Forum y Open Tech Conference. Para ser visitante, se debe realizar el registro aquí: https://bit.ly/2Is4MG5