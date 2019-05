Nueve de cada diez empresas tecnológicas tienen dificultad para encontrar y contratar desarrolladores

Ingeniería técnica superior, experiencia de entre 3 y 7 años y un nivel de inglés alto. Estos son los requisitos que se piden a la hora de contratar desarrolladores Frontend, expertos en Machine Learning y arquitectos de Big Data, los puestos IT más demandados en la actualidad. Pero, a pesar la alta demanda y los elevados sueldos del sector (40.000 euros al año de media según el informe Digital Talent Overview 2019), el 86% de las empresas tecnológicas afirma tener dificultades para contratarlos. España es el 6º país de Europa con más desarrolladores, 298.500 y, sin embargo, en ciudades como Barcelona, la brecha digital ha desatado una verdadera guerra por el talento tecnológico.



En este contexto se va a celebrar la 5º edición de la conferencia JBCNConf, el evento tecnológico de referencia sobre programación Java. Esta nueva edición aspira a superar las cifras de 2018, reuniendo a más de 600 asistentes y 70 speakers que participarán en las conferencias sobre Java más importantes del sur de Europa. Una oportunidad para que las empresas del sector, tanto españolas como extranjeras, recluten lo mejor del talento europeo en programación y desarrollo de software.



Cuando para contratar hay que ofrecer algo más

Red Hat, Codurance, Casumo, Oracle Netsuite, Newrelic, Scopely, Glovo y Mango son los principales sponsors de la última edición de JBCNConf. Y, a pesar de no que en algunos casos no es su intención manifiesta, todos ellos buscan fortalecer lazos con la comunidad Java con el objetivo de fortalecer sus equipos de desarrolladores y programadores. Y en un sector como el tecnológico, en el que los sueldos altos y las condiciones laborales dependen del nivel de experiencia, es necesario ofrecer algo más.



Y es en este punto en donde las condiciones y las ventajas laborales se diversifican. Ya no se trata únicamente de ofrecer oficinas diáfanas, comida gratis o mesas de pingpong al estilo Silicon Valley. La filosofía de la empresa, los retos laborales que esta ofrece y su posicionamiento ante temas sociales se convierten en el factor diferencial. Las guarderías en las empresas sirven para potenciar la conciliación laboral. Programas de inclusión social, conferencias y charlas hacen que las empresas puedan aportar su granito de arena ante problemas sociales. Programas de relocalización, jornadas flexibles y el teletrabajo buscan que los desarrolladores puedan conciliar su vida personal y profesional con las máximas facilidades.



Uno de los puntos a destacar en la mayoría de estas empresas es la oferta de formación. A pesar de que la rotación en el sector es altísima, se busca formar a los programadores para aumentar sus capacidades, incluso sabiendo que la gran mayoría acabará trabajando en otras empresas, incluso de la competencia. Pero, dado que el reto de las empresas tecnológicas en la actualidad no es retener sino atraer, es imperativo hacer todo lo posible para que sean los desarrolladores los que quieran trabajar en ellas.



El papel de los congresos de programación en la búsqueda de talento

JBCNConf es un punto de encuentro para programadores, desarrolladores y profesionales del software que se reúnen para hacer networking y aprender del mundo Java y sus últimas novedades. La organización de JBCNConf se ha volcado en 2019 en fomentar el contacto entre las empresas patrocinadoras y los asistentes al evento, que tendrán la oportunidad de saber más sobre estas y de entrar a formar parte de sus equipos de desarrolladores.



Como cuenta Nacho Cougil, uno de los organizadores del evento de programación de software JBCNConf: “las empresas tecnológicas encuentran en JBCNConf su espacio natural; un espacio para conocer a los miembros de la comunidad de desarrolladores, tanto nacional como internacional, y que estos puedan saber más sobre las oportunidades laborales que ofrecen. A través de este contacto entre empresas y desarrolladores, Barcelona se convierte durante unos días en el epicentro mundial de la programación informática.”



Jonathan Vila, organizador también de JBCNConf añade: “además de poner el acento en el contacto entre empresas y desarrolladores, queremos mirar más a largo plazo. Creemos que es fundamental que la programación informática empiece a impartirse como asignatura en los colegios. De ahí el haber puesto en marcha talleres como JBCN4KIDS, con el objetivo de enseñar código a niños y adolescentes. El mundo del trabajo está cambiando, y es necesario que las nuevas generaciones comiencen a prepararse para los retos laborales del mañana.”



El evento JBCNConf tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de mayo, en el CCIB (Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona), en la Ciudad Condal.