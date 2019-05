Kodit.io capta 12 millones y entra en el mercado español Comunicae

martes, 21 de mayo de 2019, 12:39 h (CET) El iBuyer de compraventa rápida de pisos líder en Europa, que cuenta con la cofundadora española Thandia Pomar, ya está operando en Madrid, y planea su llegada a Barcelona, Valencia y Alicante en los próximos 6 meses. Inversores españoles y norteamericanos, entre ellos All Iron Ventures, son atraídos por su apuesta por la Inteligencia Artificial para reinventar el sector inmobiliario Kodit.io, startup de origen finlandés enmarcada en el segmento inmobiliario de los denominados iBuyers –empresas que utilizan la tecnología digital para reducir drásticamente el tiempo medio necesario para comprar o vender una vivienda–, acaba de cerrar su segunda ronda de inversión por valor de 12 millones de euros. Con la entrada de este capital, en el que han participado inversores españoles, la compañía busca avanzar en su expansión internacional, siendo el mercado español parte de su plan estratégico.

La visión de producto de esta PropTech y su potente equipo multidisciplinar, unidos a la necesidad real del mercado inmobiliario de innovar para optimizar los procesos de compraventa y mejorar la experiencia del consumidor, han convencido a inversores internacionales para apostar por su proyecto.

Entre los inversores europeos destaca la entrada de All Iron Ventures, fondo de Venture Capital creado por Ander Michelena y Jon Uriarte, y otros emprendedores españoles como Javier Etxebeste y José Javier Osés con Mercurius Early Investments, fondo especializado en inversiones en startups de clasificados y marketplaces. Asimismo, también han participado en esta ronda Adevinta, la nueva marca recientemente escindida de Schibsted Media Group y propietaria en España de marketplaces como Fotocasa, Habitaclia, InfoJobs, Coches.net o Milanuncios.

Como explica Hugo Mardomingo, director de All Iron Ventures, "el mercado inmobiliario está sufriendo una fuerte transformación y Kodit.io elimina la fricción que experimentan compradores y vendedores de inmuebles con un modelo transparente y disruptivo. Podemos aportar mucho a Kodit.io gracias a nuestra experiencia en expansión internacional y a colaboraciones con nuestra base de inversores, muchos de ellos interesados en las oportunidades de inversión que la empresa europea les puede ofrecer. Este es un ejemplo de los proyectos que nos gusta apoyar".

Por su parte, el director general de Fotocasa, José M. Merino, sostiene: "Valoramos muy positivamente que Adevinta Ventures invierta en nuevos modelos de negocio que favorecen el desarrollo de sectores como el inmobiliario. Desde Fotocasa apoyaremos aquellas oportunidades que repercutan de forma positiva en nuestros clientes y usuarios. Colaboraremos con Kodit.io para explorar cómo el modelo iBuyer es capaz de incrementar la liquidez del mercado inmobiliario agilizando la venta de inmuebles, favoreciendo tanto a particulares como a agencias".

Origen finlandés con presencia española

Kodit.io fue creada en 2017 en Helsinki. Su equipo fundador lo conforman los emprendedores Kalle Salmi, Martti Suomela, el argentino Nico Rotstein (doctor en Machine Learning-Inteligencia Artificial) y la española Thandia Pomar Zurita.

Ejecutiva internacional y emprendedora de éxito, Pomar es inversora amateur y tiene una trayectoria brillante en áreas como la consultoría y la banca/seguros en Estados Unidos y Latinoamérica. Su pasión por la tecnología y por la industria inmobiliaria le embarcó en este proyecto como un desafío profesional en cuyo éxito confía, y que ahora le permite "volver a España para dar el mejor servicio al consumidor español", asegura.

En este tiempo han formado un equipo de 27 profesionales especializados en ingeniería, inteligencia artificial, real estate y crecimiento de negocio que ha conseguido posicionar a la compañía como iBuyer líder en Europa, con más de 300 clientes.

Los próximos pasos dentro de su estrategia internacional les llevarán a Polonia y Francia. En el país ya están operando en Madrid, y su objetivo para este año es expandirse a Barcelona, Valencia y Alicante.

Inteligencia artificial para vender un piso ‘on demand’

Con su llegada al país, Kodit.io pretende proporcionar una experiencia más satisfactoria a las personas que se deciden a vender su vivienda. "Se trata de un proceso lento, que en España de media puede durar 250 días, lleno de idas y venidas y negociaciones, en el que no hay transparencia de precios y donde en este momento no existe suficiente liquidez de mercado, aspectos que generan incertidumbre, pérdida de confianza y en muchos casos preocupación", sostiene Pomar.

Lo que hace esta compañía es plantear al vendedor una oferta instantánea en efectivo por su casa, con total transparencia y un precio justo acorde al mercado, permitiéndole cerrar la operación de forma ágil y rápida, obtener su dinero al momento y ahorrarse innumerables gestiones y largos meses de espera, "como si fuera una venta on demand y con cero complicaciones", explica la directora de Operaciones.

Posteriormente, esos inmuebles son reformados y puestos de nuevo a la venta. Los consumidores pueden recibir, de esta manera, su piso totalmente renovado con materiales de primera calidad, llave en mano, sin tediosos procesos de reforma.

La innovación que aporta Kodit.io comienza en la propia experiencia que se ofrece al consumidor tanto en la venta como en la compra. Pero detrás existe una avanzada plataforma tecnológica, desarrollada a partir de herramientas de inteligencia artificial, machine learning y algoritmos matemáticos, que permite hacer realidad todo el proceso.

