La tecnología de Explostop Protection evita explosiones de botellas de gas butano

martes, 21 de mayo de 2019, 12:27 h (CET) Explostop Protection SL, empresa especializada en la protección de depósitos cerrados de combustibles inflamables tanto líquidos como gaseosos. Para ello introduce diferentes formas metálicas porosas: esferas, malla o sticks, ocupando solo entre el 1 y el 2,5 % del volumen protegido. No altera el combustible y su vida útil es la misma que el depósito Habitualmente se escuchan en los medios de comunicación explosiones de botellas de gas butano, en la década 2000 -10 hubo 132 muertes por explosiones de gas (EFE). La explosión de una botella de gas puede originarse alrededor de los 4 minutos del inicio de un incendio, lo cual hace casi imposible la intervención de los bomberos.

Entre el 18 y 20 de marzo de 2019 se desarrollaron una pruebas demostrativas en el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial) sobre la protección de depósitos contra explosiones con diferentes materiales de protección y diferentes combustibles como gasolina o gas butano.

El objetivo de estas pruebas es poner de manifiesto que las botellas de gas butano explotan ante un intenso fuego, frente a aquellos que opinan que no explotan. En un incendio de una vivienda, en donde los bomberos pueden desconocer la existencia de botellas butano, estas pueden estallar, ocasionando graves consecuencias a los mismos.

Esta tecnología se está utilizando con éxito desde el 2012 por más de 700 vehículos blindados del ejército español y ya se empieza a aplicar al sector civil: camión de bomberos, embarcaciones marítimas, coches y motos de competición, etc.

A la demostración asistieron importantes empresas españolas: Navantia, Tecnove, Marzasa, Einsa, Tecnogroup ,Garrismovil, así como universidades: UPM, URJC y Alcalá de Henares y estamentos oficiales como Guardia Civil y personal técnico del Ministerio de Defensa. El interés internacional estuvo representado por la Cámara Hispano japonesa, Nigeria, Corea del Sur, Austria y EE.UU.

En España el 70 % de la población, unos 8 millones de hogares consumen gas en botellas que alcanzan 50 millones de unidades (RTVE).

El gran incremento del uso de GLP (gas licuado de petróleo) en vehículos, pasando de 3892 uds en 2017 a más de 16000 uds en el 2018, hace que esta tecnología mejore la seguridad de los mismos y pueda reducir el miedo a utilizar glp a sus usuarios por miedo a explosiones.

Las botellas de butano protegidas contra explosiones, ya se están comercializando en Italia por la compañía Regalgas desde el 2003.

*Datos extraídos: muertes por explosiones agencia EFE 2010.

*Datos de consumo RTVE.

