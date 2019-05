IVT-SPAIN lanza en España la primera pintura para transformar un escaparate en Pantalla de Proyección Comunicae

lunes, 20 de mayo de 2019, 18:07 h (CET) La pintura especial se basa principalmente en la capacidad para reflejar vídeos e imágenes mediante retro-proyección, en un cristal. Un proyector emite una imagen o un vídeo directamente a un cristal o metacrilato. Sus aplicaciones son numerosas: escaparates, ventanas, puntos de información, presentaciones de productos, aplicaciones médicas, etc IVT-Spain, compañía especializada en telecomunicaciones desde 2005, ha presentado hoy en Sevilla, la primera pintura que se comercializa en España, capaz de transformar cualquier cristal, escaparate o cristal plástico, tipo metacrilato, en una verdadera Pantalla para proyección.

Según asegura su responsable, con medio litro de pintura, se podría conseguir pantallas con un tamaño de hasta 120” pulgadas o más.

La pintura permite aplicarla no solamente a escaparates sino también a cristales sobre ventanas, etc., permitiendo competir directamente con una pantalla de led, a una fracción del precio de ésta.

De esta forma, se podrían emitir vídeos, partidos de fútbol, documentales, información de platos para restaurantes, permitiendo a su vez visualizarla en las dos caras del cristal, tanto interior como en el exterior.

Dependiendo de la potencia del proyector o proyectores que se utilice para la proyección, se puede aplicar a pantallas de grandes dimensiones, permitiendo la sincronización de las mismas. Un ejemplo claro sería los escaparates de un concesionario de automóviles.

Otra de las aplicaciones que está teniendo especial relevancia es la aplicación de la pintura para la transmisión de mensajes en ferias, exposiciones y congresos. Una vez que termine el evento, se puede limpiar la superficie, dejando ésta totalmente limpia y transparente.

La pintura es factible para utilizarla en superficies de cristal irregulares, como un cristal con la silueta de una persona. Al transmitir directamente sobre dicha superficie se podría ver dicha persona como presentador virtual, pudiéndose utilizar como persona de recepción en un evento, en la puerta de un restaurante o, bien, en un hotel.

La aplicación de la pintura es muy rápida y sencilla. A partir de un simple rodillo se podría aplicar. Y en unas pocas horas estaría lista para su uso. También es posible la aplicación mediante pistola, consiguiéndose una terminación más homogénea, rápida y profesional.

Según ha explicado Francisco Montaño, delegado para España de IVT-TECH, compañía representada por IVT-SPAIN SL, “esta pintura se puede aplicar en cristales de sucursales bancarias, médicas, comercios, colegios y universidades, etc. dando a su vez una textura como de vidrio esmerilado cuando la proyección está apagada”.

