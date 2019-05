LCI Barcelona celebra la 2ª edición de su Simposio de Moda

La jornada comenzó con la charla de Alfredo Orobio, fundador de la plataforma de fashion crowdsourcing Away To Mars. El evento reunió a expertos e investigadores como Monica Titton, Joris Debo, Julia Wolny y Gemma Vallet, entre otros. Ryan Clott, fundador de Fashioneers Accelerator, clausuró el simposio con un workshop Numerosos profesionales del diseño se reunieron en LCI Barcelona para participar en el 2º Simposio de Moda. Todas las actividades de esta edición giraron en torno al papel de la tecnología y las redes sociales como agentes de cambio en la industria de la moda.

La jornada empezó con la charla de Alfredo Orobio, fundador de Away To Mars, una plataforma de fashion crowdsourcing que plantea el diseño de sus colecciones como un gran trabajo de equipo en el que colaboran cientos de personas de todo el mundo. Alfredo explicó la filosofía y el valor disruptivo de este proyecto de cocreación que hace de la moda un proceso más participativo, democrático y transparente.

A continuación llegó el panel "Fashion identities in the digital era" con Monica Titton, doctora en Sociología e investigadora del Austrian Center for Fashion Research, que presentó su artículo "Blogging the Female Self: Authorship, Self-Performance and Identity Politics in Fashion Blogs". Junto a los diseñadores Saúl Baeza y Laura Núñez del Arco y el creativo Eme Rock conversaron sobre cómo las tecnologías digitales transforman el desarrollo y la difusión de las identidades en pleno debate sobre la feminidad, las cuestiones de género y las políticas de identidad que están desafiando el ecosistema convencional del sector. La mesa redonda estuvo moderada por Estel Vilaseca, jefa del área de Moda de LCI Barcelona.

En un evento de reflexión sobre el presente y el futuro de la moda era obligado destacar la importancia de la fabricación aditiva. Joris Debo, diseñador industrial y cofundador de la firma Revisited, trató este asunto en su charla "El potencial de la fabricación 3D: un impulso para la innovación en la moda y otras industrias creativas". Joris se refirió a las múltiples aplicaciones actuales de esta tecnología y habló de sus futuras implantaciones en el diseño, fabricación y oferta de servicios ("Los diseñadores del futuro serán también gestores de datos", afirmó).

Tras un break para comer, el Simposio de Moda prosiguió con el panel "Del diseño de producto al diseño de experiencias". Julia Wolny (doctora y experta en marketing digital de moda), Marta Delatte (periodista, investigadora y maker) y Gemma Vallet (doctora experta en branding y consultora de marketing digital), moderadas por Estel Vilaseca, debatieron sobre la necesidad de reinvención del diseño de moda en un mercado cada vez más saturado con el objetivo de cubrir necesidades funcionales, medioambientales o emocionales y ofrecer al consumidor experiencias inolvidables.

El evento concluyó con el workshop "Experience design for the fashion industry" a cargo de Ryan Clott, consultor, fundador y director de Fashioneers Accelerator, la primera aceleradora tecnológica de empresas de moda en España. Durante esta sesión práctica, los participantes descubrieron las claves para aplicar el service design al proceso creativo de la moda.

Toda la jornada sirvió para intentar comprender un cambio de paradigma que está exigiendo a gestores, diseñadores y comunicadores una nueva forma de entender el diseño. Comienza la cuenta atrás para la 3ª edición del Simposio de Moda de LCI Barcelona.