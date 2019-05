Una compañía de drones española seleccionada para un proyecto pan-europeo Comunicae

lunes, 20 de mayo de 2019, 17:11 h (CET) Alpha Unmanned Systems participará en un proyecto innovador para ofrecer datos de alto valor a los servicios de rescate después de una catástrofe Alpha Unmanned Systems S.L., empresa establecida en Madrid, ha sido seleccionada como la plataforma dron en el Proyecto H2020 ResponDrone de la Unión Europea. El proyecto, de 8,3 millones de euros a lo largo de 36 meses, lo componen 20 compañías de 12 países y dará comienzo esta misma semana en Madrid.

Alpha Unmanned Systems presentará su dron más puntero, el Alpha 800, un vehículo aéreo no tripulado (UAV) que se encargará de demostrar cómo una operación multi-UAV puede ofrecer datos de alto valor a los servicios de rescate o first responders, después de una catástrofe. Acompañados por empresas de primer nivel como Thales, IAI, DLR y otras 16 empresas, Alpha dirigirá todos los vuelos y sistemas de integración a través de dos drones UAV Alpha 800 y las plataformas de análisis de datos en la nube.

“ResponDrone es un proyecto muy importante para la industria de los UAV. Mostrará el enorme valor que los UAV’s pueden aportar a los equipos y fuerzas de rescate en todo el mundo tras una catástrofe. Para nosotros es todo un orgullo que el Alpha 800 haya sido seleccionado para este importante proyecto: volar de forma simultánea múltiples helicópteros UAV desde una única estación de control terrestre es algo que nunca se ha hecho, y Alpha está preparada para demostrar y acelerar el potencial de los UAV’s a través de este programa,” señala Eric Freeman, CEO de Alpha:

Por su parte, el responsable del proyecto ResponDrone, Max Friedrich ha comentado desde el Centro Aeroespacial Alemán (DLR): “Usando el innovador sistema ResponDrone, los equipos de emergencia serán capaces de responder de una forma más rápida, eficiente y efectiva ante emergencias o catástrofes facilitando la salvaguarda de vidas humanas”. En sus palabras, “La flota de drones proporcionará unas nuevas prestaciones mejoradas, que apoyarán la evaluación de la misión y las operaciones de búsqueda y rescate, así como las labores de extinción de incendios forestales.”

En este enlace de video pueden verse imágenes del Alpha 800 en funcionamiento.

ResponDrone es un proyecto internacional, cofinanciado por la Unión Europea y el gobierno de Corea del Sur, que desea desarrollar e integrar una solución para los equipos de rescate capaz de operar una flota de drones en múltiples misiones sincronizadas ayudando en la evaluación de la situación y la autoprotección de estos equipos y las víctimas.

Para más información dirigirse a: https://respondroneproject.com/

Sobre Alpha Unmanned Systems

Ubicada en Madrid, España, Alpha Unmanned Systems S.L. es una empresa líder a nivel mundial en el diseño y fabricación de helicópteros tácticos UAV. Sus drones vuelan actualmente en Asia, Oriente Medio, y Europa en labores de agricultura de precisión, detección de vida salvaje, control de fronteras y vigilancia. Fundada en 2014, Alpha es una empresa financiada en su totalidad con capital 100% español.

Vídeos

Dron Alpha 800



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.