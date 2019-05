AleaSoft: Bajan los precios de los mercados eléctricos europeos a excepción de MIBEL Comunicae

lunes, 20 de mayo de 2019, 16:31 h (CET) AleaSoft analiza los precios en los mercados de combustibles, derechos de emisión de CO2, mercados eléctricos europeos y producción con renovables durante la semana pasada, tercera de mayo. El precio de los principales mercados de electricidad de Europa bajó la semana pasada, con la excepción del mercado MIBEL de España y Portugal donde el precio promedio subió un 6% con respecto al de la semana del 6 de mayo Brent, combustibles y CO2

Los precios de los futuros del petróleo Brent para julio de 2019 en el mercado ICE mantuvieron la semana pasada una tendencia al alza sobrepasando el jueves y el viernes los 72 $/bbl. Esto ocurre tras el aumento de las tensiones en Oriente Medio que se suman a la preocupante situación de inestabilidad política en Venezuela y a los recortes de la OPEP. Por el momento la OPEP no ha dado señales de que vaya a incrementar su producción para atenuar los problemas del lado de la oferta, por lo que el precio del Brent debe continuar alto en los próximos días.

Los futuros de gas TTF en el mercado ICE para junio cerraron el viernes 17 de mayo en 12,86 €/MWh observándose una ligera tendencia bajista desde el 9 de abril cuando estaban en 16,85 €/MWh.

El precio de los futuros del carbón API 2 para el mes de junio en el mercado ICE cerró con un valor de 58,90 $/t el viernes 17 de mayo. Este es el valor más bajo para este producto al menos desde el 1 de abril, luego de que los precios estuvieran oscilando entre los 60 y 64 $/t.

El precio de los futuros de derechos de emisión de CO2, en el mercado EEX para el contrato de referencia de diciembre de 2019 cerró en 25,01 €/t el viernes 17 de mayo, su valor más bajo en dos semanas. En este mercado continúan las fluctuaciones, que se sitúan en una banda entre los 24,70 €/t y 27,54 €/t, desde que se confirmó el 11 de abril que el Brexit se posponía hasta octubre de este año.

Mercados eléctricos europeos

Durante la semana pasada, que comenzó el 13 de mayo, los mercados eléctricos europeos continuaron con la relativa estabilidad que vienen experimentando desde el 1 de abril. La semana pasada en la mayoría de los mercados los precios disminuyeron respecto a la semana anterior, hasta casi un 10% en el caso del mercado EPEX SPOT de los Países Bajos. La excepción fue el mercado MIBEL de España y Portugal que subió un 6%. La caída generalizada de la demanda eléctrica en Europa, debido a que en general las temperaturas del continente aumentaron en el período analizado, favoreció la bajada de los precios. También el incremento de la producción solar en Alemania, de un 35%, ayudó a la disminución de los precios. En el mercado MIBEL, aunque la demanda ibérica bajó un 1,0% y la producción solar en España subió un 29%, el incremento de los precios se produjo por la caída de la producción eólica ibérica y de la producción nuclear, de un 10% en cada caso. Actualmente las centrales nucleares españolas Ascó II y Trillo continúan paradas por recarga de combustible.

La semana pasada los principales mercados de electricidad europeos continuaron distribuidos en dos grupos según su precio. En el grupo de mercados con precios más altos, superiores a 44 €/MWh, están los mercados IPEX de Italia, N2EX de Gran Bretaña, y MIBEL. Este último fue el mercado con el precio promedio diario más alto de Europa los últimos dos días, 19 y 20 de mayo.

En el grupo con precios más bajos están el mercado EPEX SPOT de Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y el mercado Nord Pool de los países nórdicos. Durante la semana pasada el precio promedio de estos mercados estuvo en torno a los 40 €/MWh, pero en la sesión de hoy 20 de mayo subió hasta alrededor de 45 €/MWh.

Futuros de electricidad

Los precios de los futuros de electricidad europeos para el tercer trimestre finalizaron la semana pasada, el viernes 17 de mayo, con una bajada generalizada de entre 1,8% y 6,5%. Esta caída se produjo en paralelo a la disminución del precio de los futuros del CO2, del gas y del carbón.

En el caso de los futuros para el año 2020, se produjo también una disminución generalizada, exceptuando los futuros de UK en los mercados ICE y EEX que subieron ligeramente, un 0,8% y un 0,6% respectivamente, y el mercado MTE operado por GME que se mantuvo sin cambios.

Producción eólica y solar

La semana pasada la producción eólica aumentó solamente en Portugal, un 5,5%. La caída en el resto de los países europeos fue superior en Alemania e Italia, de 21% y 25% respectivamente, mientras que en Francia disminuyó un 11% y en España un 14%. Para la semana actual se espera una recuperación de alrededor del 20% en la producción de Alemania e Italia, y una bajada de entre un 30 y 40% en Francia y la Península Ibérica.

La producción solar, la cual incluye la tecnología fotovoltaica y la termosolar, se comportó de forma distinta en Europa. En Alemania y España creció un 35% y 29% respectivamente, mientras que en Italia bajó un 12%. Según las previsiones de AleaSoft, esta semana la producción solar bajará en Alemania y España, mientras que en Italia se mantendrá en valores similares a los de la semana pasada.

