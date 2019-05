Schaeffler confirma las previsiones para todo el ejercicio Comunicae

lunes, 20 de mayo de 2019, 16:09 h (CET) El volumen de negocios ha aumentado ligeramente durante el primer trimestre a pesar de un entorno de mercado persistentemente difícil (un 0,4% a tipo de cambio constante). La División Industrial continua en la tendencia de crecimiento, las divisiones de Automoción descienden ligeramente Schaeffler, proveedor global de los sectores de automoción e industria, ha publicado los resultados del primer trimestre del ejercicio 2019. El Grupo Schaeffler ha generado un volumen de negocios aproximado de 3.600 millones de euros durante el primer trimestre de 2019. A un tipo de cambio constante, el volumen de negocios ha aumentado un 0,4% en relación con el mismo período del ejercicio anterior. Mientras que el volumen de negocios ha descendido ligeramente a un tipo de cambio constante en ambas divisiones de Automoción (Automotive OEM en un 1,7% y Automotive Aftermarket un 1,1%), el crecimiento del volumen de negocios de la División Industrial que se sitúa en un 6,9% a tipo de cambio constante, ha compensado estos descensos. El crecimiento del volumen de negocios a un tipo de cambio constante del Grupo Schaeffler ha sido mayor en la región Américas, que ha registrado un aumento del 11,9%, mientras que el volumen de negocios ha seguido disminuyendo en la región de Greater China, con un descenso del 8,0%. El descenso en la región de Europa ha sido de un 1,5%. En la región de Asia/Pacífico, la tasa de crecimiento a un tipo de cambio constante ha ascendido al 2,8%.

En base a estos resultados, el Grupo Schaeffler ha generado unos beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT) de 230 millones de euros (ejercicio anterior: 391 millones de euros) durante los tres primeros meses. El EBIT se ha visto afectado negativamente en 42 millones de euros por efectos especiales. Éstos incluyen 55 millones de euros en gastos de reestructuración relacionados con el programa de eficiencia RACE en la División Automotive OEM. El reembolso de una multa de 13 millones de euros pagada en 2015 en la División Industrial en relación con un proceso antimonopolio en Corea ha ejercido un efecto de compensación sobre el EBIT. Esto ha elevado el EBIT antes de efectos especiales a 272 millones de euros (ejercicio anterior: 391 millones de euros), lo que representa un margen EBIT antes de efectos especiales del 7,5% (ejercicio anterior: 11,1%). El descenso del EBIT antes de efectos especiales se puede atribuir principalmente al menor margen bruto y al aumento de los gastos comerciales y administrativos.

El cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusiones y adquisiciones ha sido inferior al del mismo trimestre del ejercicio anterior debido a la reducción de la calidad de los beneficios y las inversiones estratégicas. Ha ascendido a menos 235 millones de euros (ejercicio anterior: menos 69 millones de euros). En vista de esto, el ratio CAPEX se ha situado en el 10,3% del volumen de negocios (ejercicio anterior: 8,6%). En base a estos resultados, los ingresos netos han ascendido a 137 millones de euros (ejercicio anterior: 238 millones de euros), lo que representa unos dividendos por acción de 0,21 euros (ejercicio anterior: 0,36 euros) para el primer trimestre de 2019.

Automotive OEM supera al mercado a pesar de generar un menor volumen de negocios

El volumen de negocios de la división Automotive OEM ha superado ligeramente el nivel del ejercicio anterior hasta aproximadamente 2.286 millones de euros (ejercicio anterior: 2.280 millones de euros) durante el período del informe; sin embargo, a un tipo de cambio constante ha disminuido un 1,7%. En un entorno que sigue siendo muy exigente, la división Automotive OEM ha superado significativamente la producción mundial de automóviles -que ha caído un 6,7% durante el mismo período- aproximadamente en un 5%. De las cuatro divisiones comerciales de Automotive OEM, las divisiones comerciales de e-Mobility y Sistemas de chasis han contribuido con tasas de crecimiento a un tipo de cambio constante del 33,9% y del 3,6%, respectivamente. Sobre esta misma base, en las divisiones comerciales de Sistemas de motor y Sistemas de transmisión, el crecimiento ha disminuido un 3,4% y un 6,0%, respectivamente. Con un 12,4%, la tasa de crecimiento a un tipo de cambio constante ha sido particularmente alta en la región Américas, seguida por un 2,4 por ciento en la región de Asia/Pacífico. En la región de Greater China, el volumen de negocios ha disminuido significativamente un 14,5% a tipo de cambio constante, en parte debido a la debilidad en el mercado global y la renuencia temporal de los clientes a comprar; los factores que han contribuido a un descenso del 3,3% en Europa han incluido las persistentes repercusiones del nuevo protocolo de medición de emisiones WLTP.

En base a estos resultados, la División Automotive OEM ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 113 millones de euros (ejercicio anterior: 218 millones de euros). El margen EBIT antes de efectos especiales de la división ha ascendido al 5,0% (ejercicio anterior: 9,6%) en los tres primeros meses. Este deterioro se ha debido principalmente a que el margen bruto ha disminuido 3,1 puntos porcentuales hasta el 21,1% (ejercicio anterior: 24,2%), principalmente debido al efecto adverso de los volúmenes en los costes fijos, especialmente en China, y una combinación de volumen de negocios menos rentable. Además, la División no ha podido incrementar lo suficiente la eficiencia productiva como para poder compensar el impacto adverso de los precios, de los costes de personal y de los materiales.

El Grupo Schaeffler todavía espera que su división Automotive OEM genere un crecimiento del volumen de negocios del 1 al 3% a un tipo de cambio constante y un margen EBIT entre el 6 y el 7% antes de efectos especiales para todo el ejercicio 2019.

El volumen de negocios de Automotive Aftermarket ha descendido ligeramente

La División de Automotive Aftermarket ha informado de un ligero descenso del volumen de negocios a tipo de cambio constante del 1,1% durante el primer trimestre: 441 millones de euros (ejercicio anterior: 447 millones de euros). La reducción se debe principalmente a un menor volumen de negocios en la región de Europa. La disminución del volumen de negocios en esta región se ha debido principalmente al descenso del volumen de negocios con unos pocos clientes importantes, impulsado en parte por el incremento de la consolidación del mercado de posventa de vehículos en Europa occidental, y se ha situado en el menos 4,2% a un tipo de cambio constante. El descenso no se ha visto totalmente compensado por el significativo aumento del volumen de negocios del 14,1% en la región de Américas. Este aumento se ha debido principalmente a los mayores requisitos del mercado independiente, el Independent Aftermarket (IAM), en América del Sur. El impacto de las regiones de Greater China y Asia/Pacífico sobre la tendencia del volumen de negocios de la División Automotive Aftermarket no ha sido significativo.

Así, el EBIT antes de efectos especiales de 64 millones de euros (ejercicio anterior: 81 millones de euros) comporta un margen EBIT antes de efectos especiales del 14,4% (ejercicio anterior: 18,1%). La disminución se puede atribuir principalmente a la reducción de 1,9 puntos porcentuales del margen bruto al 33,7% (ejercicio anterior: 35,6%) y a los mayores gastos comerciales y administrativos.

El Grupo espera que la División de Automotive Aftermarket genere un crecimiento del volumen de negocios del 1 a 3% a un tipo de cambio constante y un margen EBIT antes de efectos especiales del 15 al 16% en todo el ejercicio.

La División Industrial continúa en la tendencia del crecimiento

Si bien la producción industrial mundial ha crecido de manera menos dinámica, la División Industrial ha ampliado su volumen de negocios a 895 millones de euros (ejercicio anterior: 824 millones de euros). A un tipo de cambio constante, esto representa una tasa de crecimiento del 6,9%. Este crecimiento se ha visto impulsado en gran medida por los sectores de la Energía eólica y las Materias primas, así como por la Distribución industrial. Todas las regiones han contribuido al aumento del volumen de negocios. La región de Greater China ha reportado la mayor tasa de crecimiento a tipo de cambio constante, un 14,1%, seguida por la región de Américas con un 9,1%, la región de Asia/Pacífico con un 6,3% y la región Europa con un 4,4%.

El EBIT antes de efectos especiales de 95 millones de euros es ligeramente superior al valor del ejercicio anterior (92 millones de euros). El margen EBIT de la División antes de efectos especiales del 10,6% ha sido ligeramente inferior al del ejercicio anterior (11,2%). El descenso se ha debido principalmente al aumento desproporcionadamente alto de los gastos comerciales y administrativos que se ha visto compensado con la mejora del margen bruto de un 31,6% (ejercicio anterior: 30,2%).

El Grupo también confirma su objetivo de aumentar el volumen de negocios de la División Industrial del 1 al 3% a tipo de cambio constante y de generar un margen EBIT antes de efectos especiales del 10 al 11% en 2019.

Elevadas inversiones durante el primer trimestre, el número de empleados ha descendido ligeramente

El cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusiones y adquisiciones de menos 235 millones de euros se ha visto afectado por la calidad de los beneficios y las inversiones estratégicas en el trimestre que acaba de finalizar. Si bien las salidas de fondos relacionadas con el aumento en las existencias han disminuido respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, las inversiones han ascendido a 373 millones de euros (ejercicio anterior: 306 millones de euros), lo que representa un aumento considerable del ratio CAPEX al 10,3% (ejercicio anterior: 8,6%).

Dietmar Heinrich, CFO de Schaeffler AG, ha afirmado: ''Este aumento temporal, que en parte se debe a las inversiones en la AKO (Aftermarket Kitting Operation), se compensará durante el resto del ejercicio, lo que nos permitirá cumplir con nuestro objetivo de cash flow disponible para 2019''.

Dado que la deuda financiera neta es ligeramente más elevada, la ratio Gearing, es decir la relación entre la deuda financiera neta y los fondos propios, se ha deteriorado ligeramente al 88,5% (31 de diciembre de 2018: 83,2%).

El número de empleados ha disminuido un 0,7%, lo que corresponde a 641 personas, desde finales de diciembre de 2018 hasta 91.837 personas a finales de marzo de 2019.

Progreso de la transformación: se confirman las previsiones para 2019

La transformación que el Grupo Schaeffler inició con el programa Agenda 4 plus One está progresando. A finales de abril de 2019, el grado de implementación del programa es del 60%. Complementando el programa, el Grupo Schaeffler ha adquirido XTRONIC GmbH, ubicada en Böblingen, a principios de mayo de 2019 para ampliar su experiencia en software y electrónica, especialmente en relación con la tecnología de accionamiento por cable Space Drive. Además, la planta de Plymouth se ha vendido a un inversor estratégico como paso hacia la optimización de la presencia europea de la empresa. Consulte los comunicados de prensa de fecha 7 de mayo de 2019 para obtener más información sobre ambas transacciones.

El Grupo Schaeffler mantiene sus previsiones para todo el ejercicio 2019 y prevé un aumento del volumen de negocios del 1 al 3% a tipo de cambio constante, un margen EBIT antes de efectos especiales del 8 al 9% y un cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusiones y adquisiciones de aproximadamente 400 millones de euros.

Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG, ha subrayado: ''Los resultados del primer trimestre reflejan las difíciles condiciones del mercado y la competencia, especialmente en el negocio de la Automoción. Durante el resto del ejercicio, seremos muy disciplinados en la gestión de nuestros costes y nuestro capital, y seguiremos impulsando constantemente la transformación del Grupo Schaeffler. La visibilidad sigue siendo baja. Prevemos una tendencia hacia la mejora de las condiciones del mercado en el negocio de la Automoción durante el segundo semestre del ejercicio y sobre esta base esperamos cumplir nuestras previsiones para 2019''.

Afirmaciones y previsiones que hacen referencia al futuro

Algunas declaraciones de este comunicado de prensa son afirmaciones orientadas al futuro. De acuerdo con su naturaleza, las afirmaciones orientadas hacia el futuro suelen implicar una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que pueden comportar que los resultados o las evoluciones reales varíen considerablemente de las previsiones expresadas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones pueden incidir negativamente en el resultado y las consecuencias financieras de los planes y los desarrollos aquí descritos. No existe ninguna obligación de publicar actualizaciones o revisiones de las previsiones aquí expresadas debido a nueva información, desarrollos futuros u otros motivos. El destinatario del presente comunicado no debería confiar de manera desmesurada en unas afirmaciones orientadas al futuro que reflejen exclusivamente la situación en la fecha del comunicado. Las afirmaciones incluidas en el presente comunicado sobre las tendencias o los desarrollos del pasado no deberían considerarse un augurio de que dichas tendencias o desarrollos se mantendrán también en el futuro. La advertencia antes expresada también deberá considerarse en relación con cualquier declaración escrita o verbal que Schaeffler, o las personas que actúen en su nombre, hayan efectuado.

Sobre Schaeffler

El Grupo Schaeffler es un proveedor global de los sectores de automoción e industria. Mediante componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de motor, transmisión y chasis, así como con soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para una gran variedad de aplicaciones industriales, el Grupo Schaeffler ya da forma a la "Movilidad del mañana" a un nivel decisivo. En 2018, la empresa generó ventas por un valor de 14.200 millones de euros. Con alrededor de 92.500 trabajadores, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar y cuenta con una red internacional de plantas de producción, centros de investigación y desarrollo, y sociedades comerciales en 170 emplazamientos de 50 países. Con más de 2.400 registros de patentes en 2018, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemania de Patentes y Marcas.

