La demanda de vivienda de alquiler se incrementa un 56% en el último año En general, se incrementa un 22% más la participación en el mercado de la vivienda respecto a 2018 y en el caso de la compra, la demanda se ha incrementado un 33%

lunes, 20 de mayo de 2019, 17:36 h (CET) En 2019 hay más particulares participando en el mercado de la vivienda de los que había en 2018. De hecho, hasta un 28% de los mayores de 18 años que viven en España han realizado alguna acción relacionada con la compra o el alquiler de un inmueble en los últimos 12 meses. Este porcentaje es un 22% superior al que se registró en 2018, cuando la participación en el mercado de la vivienda fue del 23%. Esta es una de las principales conclusiones del estudio “Radiografía del mercado de la vivienda 2018-2019” realizado por el portal inmobiliario Fotocasa con el objetivo de dimensionar y analizar la situación del mercado inmobiliario en el último año y trazar una comparativa con los años anteriores.



Así, si se analiza al detalle se observa que la demanda de vivienda es la principal responsable de este incremento en el último año. En 2019 hay más particulares alquilando o intentado alquilar un piso y comprando o intentando comprar. De hecho, la demanda de alquiler en el último año se ha incrementado un 56%, al pasar del 9% al 14%, y en el caso de la compra se incrementa un 33%, ya que el porcentaje ha subido de un 9% en 2018 a un 12% en 2019. Si se suman los resultados del mercado de alquiler y el de la compraventa se observa que la demanda sostiene el repunte en el último año.



“Este informe refleja una recuperación de la demanda de la vivienda en alquiler que contrasta con el retroceso registrado en 2018, y que nos devuelve a niveles de 2017. Pero se trata más bien de una demanda que se refugia en este mercado ante la imposibilidad de comprar, ya que aumenta de forma importante el interés por adquirir una vivienda, pero también un año más crecen entre los españoles los argumentos a favor de la compra y en detrimento del alquiler”, explica Beatriz Toribio, directora de Estudios de Fotocasa.



No obstante, este incremento en la demanda de vivienda tiene más que ver con la intención de compra o alquiler que con operaciones efectivamente cerradas. Así, crece mucho más el porcentaje de los que están intentando comprar o alquilar, pero todavía no lo han conseguido, que los que realmente han acabado adquiriendo o alquilando una vivienda en el último año. Esto significa que, aunque el mercado tiene a más personas participando, el porcentaje de los que efectivamente han comprado o alquilado es muy similar al que había en 2018. Respecto a los que han logrado alquilar, sí que el porcentaje aumenta con respecto a 2018 y se sitúa en niveles similares a los de 2017.



Sin embargo, desde el punto de vista de la oferta el movimiento es menor: un 11% de particulares ofrecían algún inmueble en el mercado en 2018 y ahora lo ofrecen un 8%. Esto supone un descenso del -27% en la oferta de vivienda, tanto en venta como en alquiler. Se constata un desequilibrio en el mercado de la vivienda: la demanda es muy superior a la oferta particular.



Un 10% de los que participan en la compra también lo hacen en la venta Durante el último año un relevante porcentaje de personas realizaron más de una acción en el mercado de la vivienda. Así, el 10% de los españoles que participaron en el mercado de la compraventa lo hicieron tanto en la compra como en la venta particular. Son los que han vendido o intentado vender para comprarse otra vivienda Por su parte, un 22% han intentado exclusivamente vender y un 68% ha intentado solo comprar una vivienda.



En el caso de la demanda, el 15% de los que han buscado vivienda lo han hecho tanto en el mercado de la compraventa como en el del alquiler. Por su parte, los particulares que buscan exclusivamente en el mercado del alquiler vuelven a superar ampliamente a los que exploran el mercado de la compraventa. Así, hay un 47% de individuos buscando alquiler frente al 39% de la compra.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

