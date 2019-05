Cyberclick, la única empresa española premiada en los WorldBlu awards

WorldBlu acaba de publicar el ranking de las 33 empresas más democráticas del mundo La compañía de marketing digital Cyberclick ha sido una de las 33 empresas ganadoras de la XIIV Edición de los WorldBlu Freedom-Centered Cultures Awards. Cyberclick ha obtenido este reconocimiento por su cultura empresarial democrática y liberal. WorldBlu, una comunidad global de organizaciones que abogan por la libertad en el trabajo, premia a las compañías de todo el mundo que han prosperado construyendo un cultura empresarial cimentada en los principios de la democracia.

Cyberclick ha sido la única empresa española que ha obtenido este reconocimiento, por su filosofía de empresa centrada en la horizontalidad, la flexibilidad horaria, la autonomía de las personas y la felicidad del equipo. “En Cyberclick pensamos que tener libertad y autonomía es la mejor fórmula para dar lo mejor de nosotros. Si cada uno se responsabiliza de algunas tareas y se organiza como mejor le conviene es mucho más fácil que saquemos todo nuestro potencial y ofrezcamos resultados excelentes a nuestros clientes”, apunta David Tomás, cofundador de Cyberclick.

La investigación de WorldBlu muestra que el 75% de la cultura empresarial está compuesta por los sistemas y procesos de trabajo de la organización. En este sentido, la forma de trabajar de Cyberclick es un tanto peculiar: la figura del jefe no existe, no hay horarios establecidos ni un cómputo de horas semanales y el teletrabajo es posible. El resultado es un equipo de personas motivadas y felices. “Estar en una empresa flexible tiene muchas ventajas, yo no vivo en Barcelona y tener la posibilidad de teletrabajar de vez en cuando me permite ahorrar tiempo y estar por mi hija, sin el estrés que genera la rigidez horaria”, comenta Sol González, responsable de Diseño/UX en Cyberclick.

Las empresas democráticas no solo hacen que los empleados sean más felices, sino que también tienen resultados más saludables. Las empresas certificadas por WorldBlu promediaron un crecimiento del 103% en los ingresos, frente al 15% de las compañías del índice S&P 500. WordBlu analiza las empresas en base a sus diez principios democráticos y evalúa cómo estos se aplican en el seno de las compañías. En la edición de este año, conocidas compañías como Zappos, AIESEC, Mindvalley, DaVita y SweetRush también han sido premiadas.