Abascool y la Universidad Complutense de Madrid ponen en marcha el Máster en Análisis de Conducta Aplicado

lunes, 20 de mayo de 2019, 16:04 h (CET) Abascool, el centro de formación online especializado en el tratamiento del autismo, junto a la Universidad Complutense de Madrid ha puesto en marcha el Máster en Análisis de Conducta Aplicado. Se imparte en modalidad on-line, tiene una duración de 9 meses y proporciona al alumno los conocimientos necesarios para operar en la intervención de Trastornos del Espectro Autista, dificultades de aprendizaje y otros trastornos del desarrollo El centro de formación especializado en el tratamiento del autismo Abascool, en colaboración con la Universidad Complutense, ha abierto el plazo de inscripción para su Máster en Análisis de Conducta Aplicado. Este curso de posgrado cumple con los requisitos de formación teórica para acceder a la certificación internacional como BCBA® (Board Certified Behavior Analyst) y ofrece al alumno un valor añadido a su formación, mejorando la empleabilidad y capacitación y habilitándole para actuar en diferentes entornos como el familiar, escolar, comunitario, así como en centros terapéuticos, ocupacionales o de apoyo educativo.

El programa formativo no solo va dirigido a recién titulados universitarios en áreas como la educación o la psicología, sino que también se enfoca a los profesionales en activo en el ámbito de la integración social, psicólogos, maestros e incluso a los familiares de personas afectadas con TEA.

“En Estados Unidos y otros países de Europa, existen más de 400 programas de postgrado en Análisis de Conducta Aplicado ABA (Applied Behavior Analysis). No sólo es importante la formación, sino mejorar su accesibilidad para las personas afectadas por TEA. En Estados Unidos se han producido cambios legislativos desde los 90 y estas terapias cuentan con financiación pública regulada en 48 estados y se incluyen como práctica habitual en muchas escuelas con niños con TEA” ha explicado Blanca Sáenz, fundadora de Abascool.

La Universidad Complutense de Madrid es la primera Universidad Española verificada por la Behaviour Analyst Certification Board® y la primera del mundo en hacerlo en formato on-line, en español. Mediante este programa de postgrado Abascool consolida sus acciones de impacto social a través de la formación y la transferencia de conocimiento, con el objetivo de mejorar la accesibilidad a intervenciones eficaces para las personas afectadas por TEA.

Sobre Abascool

Abascool es un centro de formación superior especializada en el tratamiento del autismo. Una iniciativa respaldada por inversores sociales con sensibilidad en la intervención de niños con autismo, la innovación educativa y la formación superior. Implican a profesionales, instituciones y familias para la divulgación y cobertura de las necesidades de las personas con TEA, las mejores prácticas y la mejora en la accesibilidad y la plena inclusión.

