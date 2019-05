Joe&Seph's propone una explosión sabrosa para el banquete de boda Comunicae

lunes, 20 de mayo de 2019, 15:47 h (CET) Acompaña el momento del "sí, quiero" con las palomitas gourmet más exclusivas Prepararse para el gran día es mucho más que escoger vestido, escenario y ubicación para celebrar el tan esperado “sí, quiero”. Un elemento que no puede pasar por alto es elegir un tipo de comida para el bufete que deje con el mejor sabor de boca a todos los invitados. Existen muchas maneras de preparar un buen banquete de boda, pero ninguna será tan original como hacerlo con el pop de sabor que propone Joe&Seph’s con sus exquisitas palomitas gourmet con sello inglés.

Para que la boda sea de cine, una muy buena opción es servir las palomitas en la barra libre a modo de snack ligero, ideales para pequeños bocados entre baile y baile y con copa en mano. "¿Escoger una variedad dulce, salada, o una mezcla? Mejor todas, recomiendan". Con más de 60 sabores para todos los gustos, seguro que no habrá invitado que quede insatisfecho tras probar ese pequeño placer crujiente.

Desde el sabor Gin&Tonic, Mojito o Piña Colada, perfectos para combinar con cócteles, pasando por las de Chocolate Belga o Café para los más golosos o las variedades saladas de Queso de cabra, Aceite de oliva y Trufa o bien con Chili, pensadas para los paladares más atrevidos. Las combinaciones son de lo más innovadoras y exclusivas.

En temporada de bodas, las palomitas de Joe&Seph’s se convierten en la opción más divertida, colorida y sabrosa para deleitar a los invitados de una forma sorprendente y original. Pondrán la guinda al pastel de un día tan especial junto a familiares y amigos.

Hand-made inglés

Las palomitas Joe&Seph’s están hechas a mano en Inglaterra por un pequeño equipo de chefs.

Utilizan el mejor maíz del mercado y lo inflan con aire, proceso más saludable que el frito y consiguiendo granos extragrandes con una mejor textura y sabor. Para ello, usan los mejores ingredientes naturales.

Esta técnica única permite que el sabor se vaya descubriendo a medida que masticas la palomita. En la actualidad, Joe&Seph’s cuenta con más de 60 variedades de sabores dulces y salados, y se encuentran continuamente desarrollando nuevas propuestas innovadoras para el paladar. La marca también comercializa sus más de 10 exclusivas salsas con las que baña sus palomitas para añadir un toque de sabor a cualquier plato que se desee.

Entre sus top sellers están las de queso de cabra y pimienta, Gin&tonic, caramelo y sal, chocolate belga y manzana con toffee y canela. Sus exquisitas creaciones han llevado a Joe&Seph’s a ganar más de 40 premios Great Taste Awards.

Joe&Seph’s se distribuye en exclusiva en España a través de Berenpop S.L.

