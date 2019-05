Ziran desarrollará la comunicación de Quantic Dream

Ziran se encargará de gestionar la relación con los medios y las redes sociales de la desarrolladora de videojuegos. Quantic Dream destaca por la narrativa interactiva de sus juegos y la profundidad de sus guiones. El estudio lanzará próximamente en PC sus títulos más reconocidos: Heavy Rain, Beyond: Dos Almas y Detroit: Become Human Ziran se encargará de gestionar en España y América Latina la comunicación de Quantic Dream, la conocida empresa francesa con sede en París dedicada al desarrollo de videojuegos. Sus títulos, entre los que destacan Heavy Rain, Beyond: Dos almas y Detroit: Become Human, sobresalen por sus narrativas interactivas y sus emocionantes y profundas historias.

A partir de junio, Quantic Dream comenzará a lanzar en PC sus principales títulos, hasta ahora exclusivos para las consolas PlayStation de Sony. La demo de Heavy Rain estará a disposición de los jugadores el 24 de mayo de 2019, y la versión completa del juego se lanzará el 24 de junio de 2019 por 19,90€. La versión de prueba de Beyond: Dos Almas llegará el 27 de junio de 2019, mientras que el título completo estará disponible a partir del 22 de julio de 2019, por 19,90€. La demo de Detroit: Become Human será liberada a lo largo del verano y la versión completa del juego se pondrá a la venta en otoño a partir de 39,90€.

Ziran ha sido la empresa seleccionada para desarrollar la comunicación de Quantic Dream en España y América Latina gracias a su amplia experiencia en el sector de los videojuegos.

Francisco Díaz, director de Ziran, afirmaba: “Para nosotros es un honor trabajar con uno de los estudios más creativos del sector de los videojuegos. Todos los títulos de Quantic Dream son verdaderas obras de arte, estamos muy contentos de poder acercar sus maravillosas aventuras al público hispanoparlante.”

Ziran ya realiza la comunicación de empresas vinculadas a los videojuegos como Blizzard Entertainment —creadora de juegos como Overwatch o World of Warcraft—, Bethesda (Skyrim, Fallout, Quake, Doom, etc), Riot Games (League of Legends) o Square Enix (Final Fantasy XIV). Así mismo, también trabaja para NVIDIA, una de las principales marcas tecnológicas del sector. En la actualidad, es una de las agencias más activas del terreno de los eSports, y es responsable de la estrategia de comunicación de equipos como Valencia FC eSports, ADA eSports y SESLeague.