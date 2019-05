Emilio Fernández-Galiano dona un cuadro al Cabildo, con motivo del Año Jubilar de la Catedral

En el mismo acto en el que el arquitecto José Juste, arquitecto co-redactor del Plan Director de la Catedral, presentó su libro 'La Catedral de Sigüenza, entre la permanencia y el cambio' En una segunda parte del acto en el que José Juste presentó su libro 'La Catedral de Sigüenza, entre la permanencia y el cambio', el pintor Emilio Fernández-Galiano hizo la donación de un cuadro, un óleo sobre lienzo de 60 por 50 centímetros al Cabildo Catedralicio. Lo descubrió su canónigo más veterano, Felipe Gil-Peces.



La donación llega después de una propuesta del deán de la Catedral, Jesús de las Heras, “de quien hay que alabar su gestión, su defensa del patrimonio actual de la Catedral, y su incremento”, señala el pintor. Fernández-Galiano aceptó gustoso la propuesta de De Las Heras, culminando una de las obras empezadas sobre la Fortis Seguntina en la que estaba trabajando.



El cuadro representa una vista de la Catedral desde la subida al cementerio. “He intentado captar la esencia de Sigüenza, en la que está la magia de la Fortis Seguntina como elemento arquitectónico. He plasmado la emoción que yo siento en su contemplación, intentando trasladársela a los demás”, señalaba ayer el artista.



Es la cuarta donación del pintor a la ciudad. En verano de 2011 donó un primer retrato del ahora rey emérito, Juan Carlos I, a los que siguieron después una bellísima estampa de los 'armaos' en el Atrio de la Catedral, en aquel caso a la Cofradía de la Vera Cruz y del Santo Sepulcro, “para darle relevancia a la Hermandad y agradecer el enorme esfuerzo que hacen por mantener y promocionar la Semana Santa de la ciudad”. La última, hasta ayer, había sido la de un cuadro del rey actual, Felipe VI, en julio pasado.



“La Fortis Seguntina es una de las catedrales más bellas de España. ¿Cómo no voy a responder a Sigüenza, la ciudad que a mí me ha dado tanto? Y con más razón aun cuando se trata de reivindicar su Catedral, que cumple 850 años desde su consagración”, destacaba ayer el artista.



En el cuadro, el monumento emerge del paisaje, con esa luz especial suya, tan magníficamente reflejada por los pinceles de Emilio, que cautiva a quien la ve, y que nunca es la misma, según sea la hora del día o el momento del año. “La luz de la Catedral, por fuera y por dentro, es sobrenatural. El edificio la recoge y la tamiza o refleja, de una manera mágica. Ocres, rosáceos, azulados e incluso violetas cambiantes salen de sus piedras”. El cuadro, representa la Catedral, como si saliera de las entrañas mismas de la tierra con toda su historia y su belleza, coronada por un cielo atormentando.



En la presentación de libro y donación del cuadro intervino el alcalde de Sigüenza y presidente de la Diputación, José Manuel Latre. En primer lugar, el regidor destacó la calidad humana, incluso por encima de la profesional y artística de ambos protagonistas, Juste y Galiano. Sobre el libro, Latre lo ensalzó como una obra maestra y guía tanto para profanos como para expertos. Sobre el cuadro, el alcalde de Sigüenza lo calificó de “magnífico” y “una muestra más de la implicación de su autor con su ciudad”.



Presentación y donación tuvieron prólogo y postre musical. De nuevo el organista de la catedral, Antonio Marco, interpretó en esta ocasión dos fragmentos de la “Suite Gothique” de L. Böellmann (1862-1897), Introduction-coral y Prière à Notre-Dame, como seña del hermanamiento ante la tragedia sufrida por la catedral francesa, además del Ave María de Shubert.