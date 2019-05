Nadal tumba a Verdasco y buscará revancha en semifinales ante Tsitsipas Djokovic remonta de madrugada a Del Potro (4-6, 7-6[6] y 6-4) Redacción Siglo XXI

sábado, 18 de mayo de 2019



El tenista español Rafael Nadal se ha clasificado para las semifinales del Master 1.000 de Roma, donde este sábado buscará revancha frente al griego Stefanos Tsitsipas, tras deshacerse de su compatriota Fernando Verdasco (6-4 y 6-0) en una hora y 38 minutos.



Tras su particular maratón del jueves, donde superó en doble sesión al francés Jeremy Chardy y al georgiano Nikoloz Basilashvili encajando tan solo dos juegos en total, Nadal volvía a la tierra batida italiana para medirse con un Verdasco que había sido capaz de eliminar a Dominic Thiem.



Durante el primer set, el madrileño demostró por qué se había colado entre los ocho mejores del torneo y desplegó su mejor juego, completando un gran arranque de encuentro que sorprendió a su compatriota (1-3). Sin embargo, Nadal se rehizo para devolverle el 'break' antes del decisivo noveno juego, donde Verdasco no aprovechó su última oportunidad de inquietar.



Con 4-4 y 0-40 en contra, el número dos mundial fue capaz de solventar la situación y en el siguiente juego volvió a romper el saque de su rival para llevarse la manga. La segunda no tuvo historia, ya que Verdasco acusó el cansancio tras jugar tres sets ante Edmund, Thiem y Kachanov y acabó encajando un 'rosco'.



Así, el madrileño se despidió tras aprovechar una sola de las nueve bolas de 'break' que disfrutó ante un Nadal que sí estuvo certero en esa estadística (5/8) para meterse en semifinales, su 'muro' esta temporada sobre la tierra batida de Montecarlo, Barcelona y Madrid.



Precisamente, Nadal se topará con su verdugo de la semana pasada en el Masters 1.000 de la capital española, un Tsitsipas que llegará a dicha cita más descansado; y es que su rival, el suizo Roger Federer ni siquiera se vistió de corto en cuartos al estar lesionado.



DJOKOVIC REMONTA DE MADRUGADA A DEL POTRO

Con esa remontada adversa ante el griego como referencia (4-6, 6-2 y 3-6), el balear intentará clasificarse para su segunda final del año tras la del Abierto de Australia. Y mientras, de reojo, estará pendiente de lo que haga el serbio Novak Djokovic por el otro lado del cuadro.



Para granjearse su billete hacia la otra 'semi' en el Foro Itálico, Djokovic tuvo que exprimirse a conciencia hasta doblegar por 4-6, 7-6(6) y 6-4 al argentino Juan Martín del Potro. En un duelo titánico de más de tres horas, y que terminó a la 1:05 hora local, el balcánico salvó al resto dos bolas de partido en el desempate de la segunda manga (4-6 y 5-6).



Espoleado por ese volteo, 'Nole' encarriló el triunfo del tercer set al quebrar a 'Delpo' en el quinto juego (3-2). Eso fue una losa para el de Tandil, que en el juego inmediatamente anterior había malgastado hasta tres 'break points'. Ahora, el número 1 del ranking mundial se medirá en 'semis' con otro argentino, Diego Schwartzman.

