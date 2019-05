Huawei define las necesidades de las smart cities y apoya una transformación sobre una base digita Distintas autoridades municipales del mundo han debatido el futuro inteligente en la convención celebrada esta semana en Shenzhen Redacción Siglo XXI

Huawei ha estado presente en la inauguración del congreso Smart City Forum with International Friendship Cities 2019, celebrado este martes en Shenzhen, China. Bajo el lema “marcando el camino hacía el gran porvenir de las ciudades inteligentes” se ha celebrado este foro, que reunió a las autoridades de la ciudad china, a ejecutivos de Huawei y a expertos del ámbito de las ciudades inteligentes con investigadores de ONU-HABITAT, delegados de ciudades de todo el mundo que ya han aplicado tecnologías smart cities y empresas tecnológicas, para que éstos compartan sus desarrollos y prácticas más recientes. De esta forma, el encuentro busca promover la comunicación y la cooperación en el desarrollo de ciudades digitalizadas e inteligentes.



Guo Ping, presidente rotativo de Huawei, explica la pirámide de Maslow aplicada a la construcción de ciudades inteligentes.







Delegaciones de ciudades de todo el mundo miran hacia el futuro en Shenzhen Este foro ha contado con la participación de Guo Ping, presidente rotativo de Huawei; Ugo Valenti, CEO de Smart City Expo World Congress; y Rui Costa do Santos, gobernador de Bahía (Brasil).



“Los esfuerzos de Huawei se centran en la construcción de una base tecnológica que permita la integración, la exploración, el análisis y el intercambio de datos de ciudades inteligentes mediante una conectividad ubicua, una plataforma digital y la inteligencia aplicada a todos los ámbitos”, ha afirmado Guo Ping en un discurso titulado ‘La pirámide de Maslow aplicada a las ciudades inteligentes’. El presidente rotativo de Huawei ha continuado: “Debemos destacar también la creación de un centro de operaciones, el cerebro digital de las ciudades, junto con los desarrolladores de aplicaciones, que desempeña el rol de un ecosistema unificado con ventajas para todos. Dicho cerebro nos facilitará la creación de soluciones avanzadas que permitirán a las ciudades tomar decisiones de desarrollo más conscientes, así como la digitalización de los ámbitos del gobierno, el transporte y la seguridad. De este modo, aspiramos a construir smart cities con una administración inteligente, que supongan mayores beneficios para sus habitantes y generen un próspero crecimiento industrial”.



Ugo Valenti, en su discurso ‘Un nuevo mundo de ciudades inteligentes’, ha afirmado: “La tecnología más innovadora, como el 5G, el internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), la inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés) y la nube, han supuesto un cambio radical en la gestión de las ciudades. Las ciudades inteligentes, mediante acuerdos que involucren a los sectores público y privado, además de a los ciudadanos, es decir, mediante un modelo colaborativo entre gobierno, tejido empresarial y habitantes, facilitarán la toma de decisiones y darán lugar a un mundo centrado en las personas”.



Una mesa redonda de alto nivel sobre economía digital: hacia un desarrollo con el diseño más avanzado El punto álgido de la ceremonia de apertura ha consistido en una mesa redonda del más alto nivel, que ha atraído a un público formado por representantes de departamentos de gobierno, empresas y de la comunidad académica. Los participantes han debatido sobre tecnologías emergentes, la construcción de infraestructuras tecnológicas (ICT, por sus siglas en inglés) basadas en el Big Data para salvaguardar la seguridad de las ciudades o sobre cómo mejorar la gestión municipal contemporánea, los servicios públicos y la economía gracias a los servicios digitales y al innovador cerebro digital. Todo ello tendrá como resultado, mejores smart cities con economías inteligentes y activas.



De izquierda a derecha: Gao Erji, vicepresidente de Caixin Media y presidente ejecutivo de Caixin Insight; Atsushi Koresawa, director de la oficina regional de Asia y el Pacífico de ONU-HABITAT; Yan Lida, presidente de la unidad de negocio de empresas de Huawei; Jane Lim, directora ejecutiva adjunta de Infocomm y de Media Development Authority (MDA) de Singapur; Ugo Valenti, CEO de Smart City Expo World Congress; Luigi Gambardella, presidente de ChinaEU, y Kalle Toivonen, especialista en innovación, nuevas tecnologías y desarrollo económico de la oficina ejecutiva de Helsinki (Finlandia).



“A día de hoy, uno de los criterios para evaluar el nivel de inteligencia de una ciudad es su uso de tecnología digital. Las futuras ciudades inteligentes contarán con hasta cinco nuevas infraestructuras: la nube, IoT, un repositorio de datos (Data Lake), AI y una red de videovigilancia. Estas cinco plataformas conformarán la base tecnológica para alcanzar una conectividad ubicua, una inteligencia generalizada y unos sistemas ICT heterogéneos. Huawei utiliza su nube como base para integrar distintas tecnologías, como AI, IoT, Big Data, comunicaciones convergentes, vídeo y sistemas de información geográfica (GIS, según sus siglas en inglés), para así construir una plataforma digital integral”, ha afirmado Yan Lida, presidente de la unidad de negocio de empresas de Huawei.

“Esta plataforma”, ha continuado Yan Lida, “ofrece capacidades técnicas para ayudar a nuestros clientes empresariales y gubernamentales a lidiar con facilidad con cuestiones tecnológicas complejas. Además, Huawei ha instalado 12 OpenLabs por todo el mundo para, junto con sus colaboradores, llevar a cabo un esfuerzo de innovación conjunto centrado en las necesidades de los clientes. La creación de ciudades inteligentes es un proceso largo y en constante cambio. Las ciudades basadas en la plataforma digital de Huawei serán como organismos vivos. Surgirán nuevas aplicaciones, que seguirán evolucionando gracias a un proceso interactivo, para al final conseguir una prosperidad común”.



“La Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU incluye un objetivo sobre ciudades y comunidades sostenibles. Pretendemos liderar la puesta en marcha de estos objetivos gracias a nuestros esfuerzos por construir ciudades inteligentes. Nos enfrentamos al desafío de la construcción de dichas ciudades, pero también abrazamos su inmenso potencial. Desde la perspectiva de las Naciones Unidas, la cooperación internacional es importante. Hoy somos testigos aquí de una buena plataforma para que las ciudades compartan su experiencia”, ha afirmado Atsushi Koresawa, director de la oficina regional de Asia y el Pacífico de ONU-HABITAT.



El evento, que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Shenzhen, ha sido organizado por la oficina de relaciones exteriores de la ciudad. Huawei, co-organizador del encuentro, es un proveedor líder a escala global de soluciones para smart cities y safe cities. La compañía ha desarrollado una plataforma digital para ciudades inteligentes, un cerebro digital y soluciones IoT para ciudades con tecnologías como IoT, Big Data, vídeo Cloud, comunicaciones convergentes, GIS y AI. En equipo con sus colaboradores, la marca está diseñando un modelo de ciudad inteligente. Sus soluciones ya se han instalado en más de 700 ciudades de más de 100 países y han ayudado a mejorar tanto la seguridad local como el desarrollo social y económico.



Sobre el congreso Smart City Forum with International Friendship Cities de 2019 en Shenzhen El congreso Smart City Forum with International Friendship Cities de 2019 en Shenzhen ha tenido lugar el 14 y 15 de mayo de 2019. Los organizadores del evento son la oficina de relaciones exteriores de Shenzhen y su Ayuntamiento, que cuentan con la colaboración de Huawei.



Este foro supone una oportunidad única para las ciudades de expandir sus redes de cooperación empresarial, sobre todo con otras ciudades internacionales. Más de 20 de estas ciudades amigas de Shenzhen han designado delegaciones de alto nivel. Entre ellas, se cuentan Edimburgo, Helsinki, Barcelona, Poznań, San Petersburgo, Tsukuba o Gwangyang. Entre los asistentes al evento, han estado Ajith P. Perera, ministro de Infraestructura Digital y Tecnologías de la Información de Sri Lanka y Rui Costa do Santos, gobernador de Bahía (Brasil). También Atsushi Koresawa, director de la oficina regional de Asia y el Pacífico de ONU-HABITAT, Ugo Valenti, CEO de Smart City Expo World Congress, o Luigi Gambardella, presidente de ChinaEU.



