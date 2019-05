Fujitsu reconocido como líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para Managed Mobility Services, Global

En su último informe del Cuadrante Mágico, Gartner reconoce la evolución de Fujitsu de la posición de visionario a líder. La multinacional lo ha conseguido a través de la visión integral que ofrece y por su capacidad de ejecución. Fujitsu cree que su liderazgo refleja las que han sido realizada, como en los Centros de Excelencia para tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) y Robotic Process Automation (RPA) Fujitsu anuncia hoy que ha sido reconocido como Líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para Managed Mobility Services (MMS), Global. El servicio empresarial, modular y basado en cloud de Fujitsu para gestionar y proteger los dispositivos móviles, así como brindar soporte a sus usuarios ha sido diseñado para ayudar a las empresas a liberar su potencial productivo, implementando sus estrategias móviles, totalmente móviles, incluso para las aplicaciones de negocio más delicadas y adoptar las políticas de Bring Your Own Devices (BYOD).

Las ofertas de servicios incluyen administración de identidades e inicio de sesión único, archivos compartidos, sincronización, basado en cloud, SaaS y aprovisionamiento de servicios en las instalaciones, así como servicios de delivery y help desk. Fujitsu se distingue por su amplia experiencia en términos de implementación y entrega de soluciones de trabajo avanzadas, como Microsoft InTune, VMware Workspace One y Citrix End Point Management, totalmente integrados con las soluciones y servicios de Fujitsu Workplace Anywhere.

El portfolio de servicios móviles gestionados de Fujitsu se mejora asiduamente gracias a la continua innovación tecnológica creada en los Centros de Excelencia de la compañía, para tecnologías que incluyen Artificial Intelligence (AI) y Robotic Process Automation. Los clientes de Fujitsu se benefician de sus Digital Transformation Centers, que reúnen a expertos de la industria y en tecnología de Fujitsu y sus socios, para abordar desafíos específicos, utilizando la metodología única y probada del Human Centric Experience Design (HXD) de Fujitsu.

Fujitsu proporciona servicios gestionados de movilidad como parte de sus servicios globales en el puesto de trabajo digital, y administra activamente más de 1.1 millones de dispositivos inteligentes. En los 12 últimos meses, el número total de dispositivos bajo la gestión de Fujitsu creció aproximadamente un 21%, encabezado por clientes en Europa.

