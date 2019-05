El 60% de las empresas actúan en la reducción del uso de energía y CO2, según Schneider Electric Comunicae

viernes, 17 de mayo de 2019, 13:39 h (CET) Según el estudio, el acceso al capital para proyectos de energía y sostenibilidad es una falsa barrera: conseguir fondos para proyectos y programas de energía y sostenibilidad depende de poder demostrar el retorno de la inversión y de un fuerte liderazgo empresarial. El 52% de las empresas cuentan con renovables onsite, el 40% han contratado renovables offsite y el 34% están usando certificados de atributo energético Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha publicado el informe Corporate Energy & Sustainability Progress 2019, un análisis de las tendencias globales, las barreras y las oportunidades que están impactando en los programas de gestión de la energía y el carbono de las empresas. Aunque los equipos responsables siguen lidiando con retos como la financiación y la obtención y análisis de los datos, el informe revela que la mayoría de las grandes compañías ya se han fijado objetivos de sostenibilidad y que están impulsando la adopción de estrategias y tecnologías innovadoras.

El informe está basado en una encuesta, llevada a cabo por GreenBiz Research, a más de 300 profesionales responsables de la energía y la sostenibilidad en empresas con ingresos anuales de más de 100 millones de dólares.

Compromiso público con la sostenibilidad

Cada vez más compañías aprecian las ventajas de comprometerse públicamente con la reducción de la energía, el carbono y los residuos y están inculcando el cambio en sus organizaciones, con o sin obligaciones legislativas. Casi un 60% de las entidades encuestadas han compartido los objetivos con sus clientes, inversores y otros actores sociales. Otros datos relevantes de la investigación desvelan que el 28% de las empresas son muy específicas y ambiciosas en sus metas, uniéndose a iniciativas consolidadas como el RE100, los science-based targets y la meta de cero residuos a vertedero.

Las organizaciones globales están liderando el cambio: según el estudio, las compañías que operan en varias zonas geográficas tienen casi un 10% más de probabilidades de comprometerse públicamente que aquellas que operan en una sola región. Además, las empresas con base en Europa, tanto si operan a nivel global como local, fijan objetivos públicos más a menudo que las que tienen base en América del Norte (65% vs. 58%).

Las compañías que se han comprometido públicamente identifican la preocupación por el medio ambiente como su impulsor principal (59%), por encima de consideraciones financieras (52%). Además, las mismas tienen más probabilidades de implementar tecnología avanzada, como energías renovables on y offsite, baterías para almacenamiento de energía y vehículos eléctricos.

"Ahora más que nunca, los líderes empresariales se dan cuenta de que necesitan tomar las riendas y establecer su papel en un panorama energético y medioambiental en continua evolución", aseguraJean-Pascal Tricoire, Chairman and CEO de Schneider Electric. "Ser un consumidor pasivo es una desventaja competitiva y operacional. Por eso, independientemente de la legislación, las compañías están adoptando firmes estrategias para reducir las emisiones, mejorar la eficiencia y usar la energía en favor el planeta".

Proyectos energéticos

El estudio revela que las empresas están explorando cada vez más nuevas soluciones de energía y sostenibilidad, más allá de las tradicionales. Siguen predominando las iniciativas enfocadas en la eficiencia energética, pero incrementa el interés hacia la descarbonización y la descentralización, así como las inversiones en energías renovables. El 52% de las empresas tienen renovables onsite, el 40% han contratado renovables offsite y el 34% están usando certificados de atributo energético, como los créditos de energía renovable y las garantías de origen, para abordar el impacto ecológico de la electricidad que compran y consumen (también conocido como emisiones Scope 2).

Para las empresas, la financiación ha sido un obstáculo permanente. Sin embargo, según los resultados del estudio, parece que la falta de capital no es una barrera insuperable. Un 57% de los encuestados afirmaron que sus departamentos no tuvieron éxito a la hora de conseguir presupuesto para iniciativas de energía y/o sostenibilidad, apuntando a la falta de capital como limitación. Sin embargo, los encuestados que aseguran haber encontrado financiación afirman que lo que más contribuyó en su éxito fue demostrar el retorno de la inversión (ROI) y contar con un fuerte liderazgo en su empresa. Solo un 10% identificó el capital disponible como la principal razón de que los programas fueran aprobados y financiados.

El reto de los datos energéticos

La investigación también revela que la falta de datos ya no se ve como un problema. Pero sí que los datos poco fiables e incompletos limitan el ROI, probablemente debido a la fuente de la información, y a un intercambio ineficaz. La investigación demuestra que, de media, las compañías recogen datos de al menos tres fuentes diferentes. Las facturas de las compañías eléctricas son las más comunes, seguidas de los sistemas de gestión de la energía. Sin embargo, un 52% de las organizaciones todavía usan hojas de cálculo y solo un 18% recogen datos procedentes de dispositivos IoT. Las barreras más comunes para un uso eficiente de los datos son: datos poco fiables o incompletos (48%), herramientas insuficientes (41%) y falta de experiencia interna (40%).

Además, solo un 22% de las compañías comparten todos sus datos de energía y sostenibilidad con todos sus departamentos, un 58% comparte algunos datos y un 21% no comparte ninguno. El 90% de las empresas que comparten sus datos con todos sus departamentos están de acuerdo en que son capaces de conseguir financiación y es más probable que utilicen una variada cartera de tecnologías.

"Compartir información y colaborar son elementos críticos para el éxito a la hora de gestionar la energía y la sostenibilidad", afirma uno de los encuestados, Bill Hoenigmann, Global Category Manager for medical technology leader en BD. "Contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales de operaciones, adquisiciones y sostenibilidad. Y tenemos objetivos y responsabilidades compartidas para conseguir ahorros energéticos y monitorizar las mejoras en la reducción de carbono".

El informeCorporate Energy & Sustainability Progress se llevó a cabo para entender cómo compran las grandes empresas a las compañías eléctricas, cómo gestionan la demanda, usan los datos, desarrollan y financian los programas de reducción de carbono y eficiencia corporativa. Los participantes han sido más de 300 profesionales que supervisan las adquisiciones, las operaciones y la sostenibilidad, desde miembros del consejo hasta colaboradores individuales. Las compañías encuestadas representan a siete segmentos del mercado: propiedad inmobiliaria comercial, educación, finanzas y banca, salud y biotecnología, industria y transporte, comercio minorista y sector hotelero y tecnología.

Para más información y descargar el informe completo, visitar insights.se.com.

