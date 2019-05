DHL Express lanza su primer servicio de entrega con drones urbanos, inteligentes y totalmente automatizados Comunicae

viernes, 17 de mayo de 2019, 12:39 h (CET) DHL Express y Ehang han establecido una asociación estratégica en China, para realizar una importante innovación en logística inteligente. La solución incluye la carga y descarga totalmente autónoma y aumentará la eficiencia y la rentabilidad, con menos consumo de energía DHL Express, el proveedor líder mundial de servicios de entrega urgente internacional y EHang, compañía líder de vehículos aéreos autónomos inteligentes, han establecido una asociación estratégica para lanzar conjuntamente una solución de entrega con dron inteligente y totalmente automatizado, para abordar los desafíos de la última milla, en zonas urbanas de China. La ceremonia de lanzamiento tuyo lugar ayer en el EHang Command and Control Center en Guangzhou, con la asistencia de altos ejecutivos de ambas compañías. Esta solución de vanguardia ha realizado su vuelo inaugural para un cliente de DHL, lo que la convierte en la primera compañía de transporte urgente internacional en ofrecer dicho servicio en China. Esto marca un nuevo hito en los continuos esfuerzos de ambas compañías por ofrecer al mercado soluciones innovadoras e inteligentes con una mayor automatización.

"Estamos encantados de asociarnos con EHang para establecer un nuevo hito en innovación, con esta nueva solución logística con drones totalmente automatizados e inteligentes, que combina la fuerza de la mayor compañía de transporte internacional urgente, junto con una de las principales compañías de vehículos aéreos no tripulados (UAV), del mundo", ha dicho Wu Dongming, CEO de DHL Express China. "Este es un momento emocionante para el sector logístico, con un crecimiento continuo de la economía china y del comercio internacional, en particular en el sur de China y el Gran Área de la Bahía, que albergan un número creciente de PYMES y nuevas empresas. Esto significa que hay un enorme volumen de necesidades logísticas, que a su vez crea nuevas oportunidades para implementar soluciones innovadoras, que pueden impulsar el crecimiento continuo con mayor eficiencia, sostenibilidad y menos coste".

La nueva ruta personalizada, que ha sido creada exclusivamente para un cliente de DHL, cubre una distancia aproximada de ocho kilómetros entre las instalaciones del cliente y el centro de servicio de DHL en Liaobu, Dongguan, provincia de Guangdong. Utilizando el vehículo aéreo no tripulado (UAV), más avanzado de la recién lanzada serie Falcon de EHang, que presenta el más alto nivel de inteligencia, automatización, seguridad y fiabilidad; la nueva solución de entrega con drones supera las complejas condiciones de las carreteras y la congestión del tráfico en las áreas urbanas. El tiempo de entrega en un solo sentido se reduce de 40 minutos a tan solo ocho minutos y se puede ahorrar costes de hasta el 80% por entrega, con una reducción del consumo energético y de la huella de carbono, en comparación con el transporte por carretera.

Hu Huazhi, Fundador y CEO de EHang, ha comentado: "Junto con DHL, estamos muy contentos de ofrecer la primera ruta de servicio de entrega con drones inteligentes en China, en Guangzhou; esto marca un nuevo comienzo en la construcción de la logística aérea para ciudades inteligentes. A partir del lanzamiento, esperamos que la entrega con drones inteligentes como solución logística innovadora se amplíe y se realice en más áreas y esperamos trabajar con DHL en la construcción del ecosistema, para un sistema de transporte aéreo urbano multidimensional".

El dron inteligente EHang Falcon, con ocho hélices en cuatro brazos, está diseñado con múltiples sistemas redundantes para tener mayor soporte y módulos de control de vuelo inteligente y seguro. Sus características de alto rendimiento incluyen: despegue y aterrizaje verticales, identificación visual y GPS de alta precisión, planificación inteligente de la trayectoria del vuelo, vuelo totalmente automatizado y conexión y programación de red en tiempo real. Como solución totalmente automatizada e inteligente, los drones, que pueden transportar hasta 5 kg. de carga por vuelo, despegan y aterrizan sobre cabinas inteligentes, que se han desarrollado específicamente para la carga y descarga completamente autónoma del envío. Las cabinas inteligentes se conectan a la perfección con procesos automatizados, que incluyen la clasificación, el escaneo y el almacenamiento del correo urgente y contarán con funciones de alta tecnología, como el reconocimiento facial y el escaneo del ID.

Esta solución de entrega con dron inteligente mejorará las capacidades de entrega de DHL y creará una nueva experiencia de cliente en el sector logístico, que abre aún más oportunidades para un crecimiento sostenible y una mayor contribución económica. Dada la creciente importancia del negocio B2C en China, el empleo de drones en los servicios de entrega urgente ofrece una solución innovadora para satisfacer la creciente demanda de entregas muy urgentes, en particular para la última milla en las áreas urbanas.

Aprovechando el lanzamiento de su primera solución de entrega con dron inteligente y totalmente automatizado en China, DHL continuará identificando nuevas rutas que puedan desarrollarse para aquellos clientes que necesiten soluciones logísticas y servicios personalizados y trabajará en estrecha colaboración con EHang para crear una segunda generación de drones en un futuro próximo, que mejore aún más la capacidad y el alcance de la entrega rápida operada por drones.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas María Benjumea recibe en el Senado el Premio a la Trayectoria Personal 2019 Las 5 reglas de oro en la seguridad de la banca móvil, según N26 La primera campaña internacional de comunicación de Compactor se hace viral Vodafone Giants protagoniza el estreno de la nueva gaming store de Amazon Clean & Iron profesionaliza los servicios de limpieza y promueve su modelo de negocio en franquicia