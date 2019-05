G2 Esports y SK Telecom T1 se enfrentarán en las semifinales del MSI 2019 Comunicae

viernes, 17 de mayo de 2019, 12:22 h (CET) La otra semifinal se disputará entre Team Liquid e Invictus Gaming mañana a las 12:00. El Heping Basketball Gymnasium de Taipéi acogerá la fase final del torneo que culminará el domingo con la gran final El Mid-Season Invitational 2019 llega a su punto más interesante este fin de semana con las semifinales y la final. Todos los pronósticos se han cumplido (con algunas sorpresas), y los cuatro favoritos de la fase de grupos estarán en Taipéi para pelear en la Grieta por el primer trofeo internacional de la temporada.

El representante europeo, G2 Esports, no ha dado el nivel esperado en esta primera fase del torneo, aunque le ha valido para acabar tercero y estar en las semifinales. A pesar de sus malas partidas, G2 ha conseguido alzarse con la victoria las dos veces que se ha enfrentado a SK Telecom T1. Precisamente, estos dos equipos se tendrán que ver las caras en las semifinales del torneo, que se disputarán al mejor de cinco mapas.

Por su parte, el conjunto coreano liderado por Faker ha ido de menos a más durante el campeonato. Empezó dejando muchas dudas tras caer en el primer partido frente a G2 Esports y sufrir una dolorosa derrota ante Invictus Gaming. Sin embargo, SK Telecom ha sacado el orgullo de un club que ha sido tres veces campeón del mundo y ha logrado clasificarse en el segundo puesto en la fase de grupos. Además, son el único equipo que ha sido capaz de derrotar a los chinos en este MSI.

Invictus Gaming parte como favorito tras una fase de grupos estelar. El equipo chino acabó con nueve victorias y una derrota, por lo que ha demostrado estar muy por encima de sus rivales. Son los actuales campeones del mundo y quieren repetir la hazaña en este MSI 2019. Asimismo, han dejado una partida para la historia de League of Legends competitivo, en la que vencieron a SK Telecom T1 en un tiempo récord: 16 minutos y un segundo.

Tras terminar primero, Invictus Gaming eligió a Team Liquid (Norteamérica), que terminó cuarto en la fase de grupos, como su rival en semifinales. Doublelift y sus compañeros han mostrado un nivel muy irregular durante todo el MSI. Es un equipo capaz de lo mejor y lo peor, y que parte con muy pocas opciones de llegar a la final.

Los partidos tendrán lugar en el Heping Basketball Gymnasium de Taipéi, estadio con capacidad para más de 7.000 personas. El viernes 17 a las 12:00 dará comienzo la primera semifinal entre Team Liquid e Invictus Gaming; mientras que el sábado 18 a las 09:00 será el turno de G2 Esports y SK Telecom T1. La final, se disputará el domingo 19 en el mismo lugar a las 09:00.

Como siempre, se podrá seguir la retransmisión en castellano por parte de la Liga de Videojuegos Profesional, quienes contarán todo lo que sucede en el último fin de semana de MSI 2019.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.