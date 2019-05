ASPAC, una lucha continua por los animales

ASPAC Amigos de los animales de Castellón, es una entidad defensora de los animales ubicada en Castellón de la Plana, Valencia, y que se dedica a la protección, defensa y denuncia por los animales desde ya casi dos décadas. De hecho, es la primera protectora de animales que nació en Castellón, actualmente la más conocida y valorada.



Desgraciadamente, es tal el número de animales abandonados en las calles, que la protectora, como el resto de protectoras del estado español, no da abasto para mucho más. Están, como se diría, en las barricadas del frente de batalla animal, casi todo el tiempo en "enfermerías" de esta guerra del antropocentrismo contra los más inocentes.



No obstante así, la entidad entiende que debe redoblar esfuerzos, y así hace, sacando tiempo de donde no lo hay, para registrar su huella animalista en distintos ámbitos del impacto social donde se pueda generar el cambio medular que revertirá en todos los animales. Trabajan dando charlas concienciadoras en colegios, institutos y universidades. A la vez, y cuando lo consideran necesario, organizan manifestaciones, actos de protesta, concentraciones, configuradas estética y éticamente desde ASPAC y muchas otras unidas a otras entidades en los distintos sectores de protesta, caza, circos, zoos, lugares de explotación animal para "alimento", tauromaquia, etc.



Así, la entidad fomenta el veganismo, porque insiste en sus publicaciones en que luchan por todos los animales. No sería honesto, ni de sentido común, explican, luchar sólo por unos animales, en este caso, los que más tocan con las manos, perros, gatos, palomas, y olvidarse de los demás, en esta sociedad que ha de evolucionar mucho mentalmente hasta reconocer a los animales como sujetos de derecho y no como, actualmente son en legislación, objetos.



ASPAC cuenta con una fuerte e inteligente Junta Directiva, desde donde activan todas las ideas y proyectos y resuelven los problemas que se suscitan en el día a día. La comunicación es constante y resolutiva.



Cabe destacar la importante labor que su presidenta, Iratxe Arruti Elguezabal, realiza en la gestión de denuncias contra el maltrato animal, no sólo en Castellón, donde la entidad tiene sede, sino en todo el estado español. Así, para ello ASPAC se alía con las otras entidades que les sean de interés para tal o cual actuación jurídica. En general, ASPAC une fuerzas para las denuncias comunes por el Estado español con las entidades Anadel, de Asturias, Equinac, de Almería y LIBERTA, de ámbito estatal. Junto a dichas entidades han logrado detener la instalación de circos en distintas ciudades, mediante la correspondiente denuncia en que se pedía al Seprona la inspección correspondiente, y como es habitual en estos negocios de los animales, los permisos y los documentos que se requiere para sus fines, no eran los correctos o no existían. Colabora el tandem con el Seprona de todo el Estado, el cual en muchas ocasiones no sólo les ha felicitado sino que, muchas veces, les pide colaboración mediante denuncia por la parte del tandem: el conocimiento de terreno de campo que posee tal grupo de asociaciones, tras tan largo tiempo de denuncias continuadas sobre diferentes casos de maltrato animal, es amplio y completo. Así, en 2017 se trasladaron las presidentas de tales asociaciones al Parlamento Español, para reunirse con representantes de las principales fuerzas políticas, en aras de entregarles un Informe, de casi 100 páginas, escrito en su mayor parte por la letrada Iratxe Arruti (con 24 años de ejercicio en lo penal y en la denuncia animal), completo y listo para presentarse para una Prohibición a nivel estatal de los circos con animales en España. El informe reúne información amplia, y de todos los campos que orbitan alrededor de los circos con animales, sanidad, seguridad, maltrato animal, medio ambiente, etc.



Algunas de las manifestaciones que ASPAC ha realizado en Castellón son las míticas marchas por los gatos envenenados. Hasta la fecha los gatos eran los grandes olvidados en el estado español, incluso para el animalismo que protesta. Se han hecho ya varias marchas y protestas por estos animales que sólo hacen malvivir, desde su abandono, en las duras calles, y estas marchas han encontrado réplica, afortunadamente, en todo el estado español. Asimismo, ASPAC apoyó, en esa primera marcha por los gatos, en que se envenenó a toda una colonia de gatos en una zona de Castellón, a la formación del movimiento estatal "Escuadrón KAT", que ya suma unos 15 escuadrones, esto es, grupos de voluntarios que se dirigen a zonas donde los gatos, o sus cuidadoras, son amenazadas, y ejercen presencia y apoyo.





ASPAC ayudó firmemente a generar la primera gran manifestación antitaurina en Castellón, con presencia de unos 1000 manifestantes venidos de todo el estado. Junto a otras entidades animalistas de la ciudad fundaron el I Vegan Fest de Castellón (que ya va por su 4ª edición).



Uno no alcanza a entender cómo teniendo más de cien animales rescatados, actualmente (casi todos ellos en casas de acogida), la protectora puede a la vez realizar charlas, convocar y preparar manifestaciones, generar denuncias y realizar actos de cultura y arte (como el que se hizo último en Babel y del que publicamos foto), más que por la importancia del voluntariado. ASPAC se sirve de voluntarias y voluntarios que dedican las horas o días que pueden para ayudar a la empresa, en aras de un mundo mejor.



Se trabaja en la raíz; luchar por que algún día los animales salvajes que han sido secuestrados sean libres y los que hayan sido amansados, durante siglos, como el perro y el gato, pueden vivir en paz sin ser agredidos, es una tarea ardua, pero ASPAC mira adelante y no deja de andar, aunque el tanto dolor diario de estar entre los heridos y mirar sus ojos pueda lesionar el ánimo. ASPAC no se detiene.



Pero siempre, para la larga marcha, necesita voluntarios. Si vives en Castellón de la Plana y tienes algo de tiempo libre para jugar con gatos, pasear a perros, ayudar en redes, o en lo que creas que puedes colaborar, ponte en contacto con ASPAC en su face con igual nombre que la entidad.



También la entidad necesita socios y apoyo económico. Ayuda a los animales. Salvemos a la Tierra.