Ecoforest se adelanta a la ley de autoconsumo energético con su gama de Gestores energéticos Comunicae

viernes, 17 de mayo de 2019, 12:03 h (CET) El equipo de I+D de Ecoforest ha desarrollado una gama de gestores energéticos capaz de controlar, junto con sus bombas de calor, el consumo eléctrico de toda la instalación. Siendo España el País de Europa con más horas de sol, era lógico que en algún momento el impuesto al sol desapareciese dando paso al auge de los paneles fotovoltaicos, consiguiendo grandes ahorros en la factura eléctrica El pasado 5 de abril se aprobaba el Real Decreto 244/2019 mediante el cual se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. Las principales novedades de este Real Decreto son las siguientes:

Eliminación del “Impuesto al Sol”

Simplificación y/o definición de los trámites administrativos

Compensación de excedentes: se percibe una cantidad económica por la energía inyectada a la red eléctrica. El equipo de I+D de Ecoforest ha desarrollado una gama de gestores energéticos capaz de controlar, junto con sus bombas de calor, el consumo eléctrico de toda la instalación. Siendo España el País de Europa con más horas de sol, era lógico que en algún momento el impuesto al sol desapareciese dando paso al auge de los paneles fotovoltaicos, consiguiendo grandes ahorros en la factura eléctrica.

Esta es una gran solución para abaratar el coste de la electricidad y además reducir la factura eléctrica, sin embargo, la producción de electricidad llega a su punto máximo en las horas del día en la que el consumo eléctrico es más bajo, por lo que se desperdicia y se inyecta a red gran parte de esta sin sacarle provecho, es aquí, donde los gestores energéticos ecoSMART de Ecoforest empiezan a cobrar sentido.

¿Cómo funcionan?

Gracias a la gran versatilidad en el control, la capacidad de modulación en las bombas de calor Ecoforest y la posibilidad de comunicación y transmisión de datos entre los controladores.

Ecoforest ha conseguido diseñar sus propias estrategias de control para el uso más eficaz de la energía producida a través de cualquier tipo de recurso renovable, pudiendo de esta forma no solo almacenar la energía en forma de electricidad (baterías) si no también, almacenarla de una manera única, mediante la activación de la bomba de calor, en energía térmica (aumentando temperatura del depósito de ACS, mediante depósitos de inercia e incluso aumentando o disminuyendo la temperatura de consigna de la vivienda) consiguiendo un rendimiento del 500%, es decir, 1 kW producido permite generar 5 kW térmicos.

Balance cero entre producción y consumo

En tiempos de alta producción, el e-manager, a través de su control inteligente, detecta que hay un excedente de energía en el sistema.

A través de un bus de comunicaciones, el e-manager accede al control de la bomba de calor para modificar las consignas de funcionamiento (aumentar la temperatura del depósito de ACS y aumentar o disminuir la temperatura del depósito de inercia en función de si se requiere calefacción o refrigeración) y modificar las estrategias de control, de manera tal que la bomba de calor consuma toda (y únicamente) la energía excedente de origen renovable, permitiendo obtener el máximo rendimiento de la misma.

Cuando la producción de origen renovable cae, la regulación excedente se apaga y la bomba de calor vuelve a su funcionamiento habitual, para ajustarse en cada momento a las necesidades y conseguir el menor consumo eléctrico.

Control de tarifa

El e-manager permite establecer horarios de las tarifas eléctricas pico y valle para los períodos de verano e invierno. La bomba de calor producirá más energía cuando la electricidad sea más barata y reducirá el consumo cuando sea más cara. Esto permite un ahorro considerable en la factura eléctrica.

Limitación de potencia

Es posible configurar un límite de potencia consumida por la instalación en el e-manager. Si el nivel de consumo está cerca de este límite, la bomba de calor reducirá su consumo eléctrico para no excederlo. De esta forma, se puede reducir la tarifa de potencia eléctrica, consiguiendo ahorros mes a mes fijos.

Gestión de cargas no críticas

El e-manager incluye salidas de relé para alimentar hasta cinco cargas no críticas (lavadora, lavaplatos, sistemas de riego, secadora,etc.). Estas cargas solo se activarán en caso de excedente eléctrico, y la potencia y el tiempo son configurables. Podrá lavar y secar su ropa de forma totalmente gratuita gracias a la energía eléctrica de origen renovable excedente.

e-system

l e-system es un producto único (patentado por Ecoforest) plug & play diseñado específicamente para instalaciones domésticas, que combina en un mismo producto: el e-manager (integra las mismas funcionalidades), un inversor solar híbrido de 5kW y hasta cinco módulos de baterías de litio, cada una de 2,4 kWh de capacidad. Es el complemento perfecto para una vivienda nueva que instale una de sus bombas de calor, gracias a este conjunto se consigue una instalación de consumo prácticamente cero gracias a la última tecnología del mercado.

Para más información, el siguiente vídeo explica el funcionamiento de ambos sistemas: https://youtu.be/dD4Rxb8qynw

Vídeos

Gestores energéticos Ecoforest (e-manager & e-system)



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.