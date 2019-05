ARTAI expone los beneficios de diseñar Planes de Retribución Flexibles en la empresa Comunicae

jueves, 16 de mayo de 2019, 17:29 h (CET) Aumentar el salario de los trabajadores no es la única fórmula que tiene el empresario a su disposición para conseguir atraer y retener talento. Correduría de Seguros ARTAI propone poner en marcha un buen Plan de Retribución Flexible (PRF) que ofrezca bienes y servicios con ventajas fiscales que mejoren el bienestar de sus empleados sin necesidad de incrementar el coste de personal El sueldo no es el único factor que los trabajadores de una empresa tienen en cuenta a la hora de valorar su satisfacción laboral. Existen otros elementos fundamentales como, por ejemplo, los Planes de Retribución Flexible que benefician tanto al empresario, al no suponer un mayor desembolso económico para la organización, como a los empleados, que podrán disfrutar de las ventajas fiscales y personales obtenidas por seguros médicos privados o bonos de transporte, entre otros productos.

Establecer un sistema de Retribución Flexible dentro de una empresa está demostrado que repercute positivamente en el aumento de la productividad entre los empleados. Por eso, a la hora de diseñar un plan específico, que cumpla los objetivos empresariales y al mismo tiempo satisfaga a los trabajadores es importante consultar y analizar los servicios prioritarios que necesita cubrir su personal.

Entre los productos que se pueden incluir en un Plan de Retribución Flexible más valorados y que, por tanto, se deberían seleccionar para mejorar la retribución neta del trabajador destacarían por un lado, los de tipo personal, como por ejemplo los seguros médicos para toda la familia, los planes de ahorro para salvaguardar su futuro, servicio de guardería para los hijos, bonos de transporte público para abaratar el traslado al trabajo o para poder ahorrar cada día mediante cheques restaurante.

Por otro lado, estarían también los aspectos de tipo laboral con el que obtener a medio y largo plazo un doble beneficio tanto para el empresario como para el trabajador. Dentro de esta categoría de productos y servicios estarían por ejemplo: el acceso gratuito, o parcialmente subvencionado, a cursos de formación para reciclar y ampliar los conocimientos del personal de cada área.

Con independencia de las políticas de retribución flexible que una empresa decida ofrecer a sus empleados, es fundamental que vayan acompañadas de un plan específico adecuado para que resulte beneficioso y satisfactorio para ambas partes. Por tanto, si está pensando en poner en marcha un (PRF) en su negocio, el equipo de ARTAI puede diseñarle aquellas soluciones aseguradoras que mejor se adapten a su proyecto empresarial.

