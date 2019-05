AIS Group lleva la Inteligencia Artificial a los departamentos de RRHH Comunicae

jueves, 16 de mayo de 2019, 17:33 h (CET) La IA ayuda a los departamentos de RRHH a generar valor a la empresa, optimizando la captación de talento y gestionándolo de manera más eficiente. AIS Group utiliza la Inteligencia Artificial a través de técnicas como machine learning (ML) , text mining (TM), chatbots y procesamiento del lenguaje natural (NLP), que permiten automatizar ciertas tareas brindando, además, métricas del impacto de las acciones de RRHH La consultora española AIS Group, pionera en la aplicación de inteligencia artificial (IA) en áreas financieras y de marketing, traslada ahora su know-how a las áreas de recursos humanos de empresas y organizaciones, permitiendo ganar eficiencia tanto en los procesos de selección como en la gestión de los equipos y la creación, captación y retención del talento.

Nausica Trias, directora general de AIS Group, ha revelado que la decisión de abrir una nueva línea de negocio orientada a RRHH viene con la voluntad de hacer de la IA el mejor aliado de estos departamentos, ayudándoles a generar valor en la empresa. “Con esto no queremos decir únicamente dar un salto cualitativo en lo que a su trabajo diario se refiere, ganando en agilidad y eficiencia, sino que sea un departamento cuya actividad aporte cada vez más a la cuenta de resultados de la compañía.”

AIS Group lleva años aplicando su experiencia en IA y Machine Learning en otras áreas de actividad, no solo para automatizar procesos, evitando tareas rutinarias y tediosas, sino para optimizar su operativa y sus resultados. Su propuesta para las áreas de RRHH se basa en el mismo principio y se sustenta sobre dos pilares. Por un lado, optimizar la captación de talento y por el otro, gestionar ese talento de la manera más eficiente. El resultado, el deseo de muchos responsables de RRHH: poder dejar de dedicar horas a filtrar infinidad de currículums que no cumplen con los requisitos del perfil, gestionar los horarios de manera efectiva, facilitar la conciliación, fomentar el buen clima laboral.

“Las áreas de RRHH son en realidad críticas en lo que concierne al éxito de las empresas y de sus negocios”-afirma Nausica Trias-; no en vano son las responsables de captar y fidelizar a los profesionales que integran el equipo y que hacen que las compañías alcancen sus objetivos. El uso de la IA les puede facilitar enormemente su labor consiguiendo a la vez importantes ahorros de tiempo, recursos y dinero”.

AIS Group utiliza la Inteligencia Artificial a través de técnicas como machine learning (ML) , text mining (TM), chatbots y procesamiento del lenguaje natural (NLP), que permiten automatizar ciertas tareas brindando, además, métricas del impacto de las acciones de RRHH.

La propuesta de valor de AIS Group ofrece, en el apartado de selección, el screening de CVs y la agenda automática de entrevistas con los candidatos mejor valorados. Por su parte, en el área de gestión y talento, AIS Group aplica la IA a actividades como a la retención del talento, a la formación, a la puesta al día y promoción, a la reducción del absentismo y a la gestión de turnos y horarios.

Además, AIS Group elabora también modelos de predicción y de gestión del personal, que permiten a RRHH saber qué personal va necesitar y a qué trabajadores puede asignar determinadas tareas en situaciones puntuales que puedan afectar al comportamiento de los clientes, asegurando la calidad del servicio.

Trias pone de manifiesto que la IA en ningún caso supone la sustitución del equipo de RRHH. “Su aplicación va principalmente a darles más tiempo para las tareas en las que más valor aportan.”

Acerca de AIS Group

AIS Group es una empresa de consultoría estratégica, financiera y tecnológica con operaciones a nivel internacional. Socio colaborador del Centro de Excelencia en Big Data de Barcelona, su especialidad es la de desarrollar sistemas de soporte a la toma de decisiones basados en la modelización estadística para previsión, matemática para optimización, así como en el uso de técnicas Big Data, IA y Machine Learning.

Fundada en Barcelona en 1987, donde se encuentra su sede, dispone de oficinas en Argentina, Chile, Colombia y México. Desde estas ubicaciones da servicio además de a España, a toda América Latina y a diversos países africanos. Entre sus clientes se cuentan entidades como Grupo BBVA, Solvia, Generali, Auchan Retail España y el Ayuntamiento de Barcelona (Barcelona Serveis Municipals).

