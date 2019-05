Worldline confirma su posición de liderazgo dentro de la RSC gracias a su programa TRUST 2020 Comunicae

jueves, 16 de mayo de 2019, 17:37 h (CET) Las prioridades para 2019 incluyen la protección de datos, la satisfacción de los empleados, la diversidad y la equidad de género, y la lucha contra el cambio climático para ayudar a garantizar un futuro de crecimiento sostenible Worldline [Euronext: WLN], líder europeo en medios de pago y servicios transaccionales, ha publicado su primer Informe Integrado con fecha 2018 en el que se destaca el desempeño social, ambiental y financiero de la compañía. El informe presenta también su estrategia y visión global para crear valor y el modelo de negocio y de gobernanza que hará realidad estos objetivos.

El informe integrado proporciona una visión general del desempeño financiero y extra-financiero de Worldline en 2018 y pormenoriza el trabajo realizado dentro de las áreas de negocio sostenible, la gobernanza así como los principales logros del año en las áreas de negocio, recursos humanos, cadena de valor y medio ambiente, en relación con el programa RSC de TRUST 2020.

Basado en indicadores financieros y no financieros, el informe detalla los riesgos y oportunidades, desafíos e iniciativas en materia de RSC y describe las acciones de Worldline para crear un valor sostenible para todos los interesados.

Programa TRUST 2020 y resultados y logros de sostenibilidad en 2018

El informe confirma los logros de Worldline en el cumplimiento de los objetivos de su Programa TRUST 2020, superando en 2018 el 40% de su hoja de ruta en RSC y más del 73% de sus indicadores clave de rendimiento (KPIs) de RSC, con una notable mejora y con una tendencia de crecimiento en todas sus áreas.

La satisfacción del cliente se sitúa en 8.1 sobre 10

La política de seguridad de Worldline permitió el cumplimiento de un 98.74% de respuestas a incidentes

Se evaluó el 97% de cumplimiento del procesamiento de datos en todas las actividades

Se generaron ingresos de 816 millones de euros

Se logró una puntuación superior a 9 puntos en la satisfacción de los empleados en comparación con 2015.

Por otra parte, el 95% de los empleados de Worldline completaron la formación de código ético.

Además, en 2018 los proveedores estratégicos evaluados por EcoVadis pasaron del 30% de 2017 al 38.4%.

Finalmente, destaca la compensación del 100% de las emisiones de CO2 generadas en todas las actividades y terminales de pago. Dichos logros han sido reconocidos por agencias financieras y extra-financieras independientes como:

Ecovadis: Por tercer año consecutivo, Worldline ha sido galardonado con el estándar Gold de EcoVadis . Con una puntuación global de 81/100 en 2018, Worldline se encuentra dentro del TOP 1% de las mejores empresas sostenibles evaluadas en todas las categorías.

Por tercer año consecutivo, Worldline ha sido galardonado con el estándar Gold de . Con una puntuación global de 81/100 en 2018, Worldline se encuentra dentro del TOP 1% de las mejores empresas sostenibles evaluadas en todas las categorías. Vigeo Eiris: Worldline obtuvo una puntuación de 55/100 y se ha posicionado en el restringido TOP 5 de empresas más sostenibles del sector de servicios de software y TI en Europa. Según Gilles Grapinet, CEO de Worldline: "el primer Informe Integrado representa un hito importante y demuestra que la sostenibilidad está en el corazón de Worldline, conectando estrechamente nuestro desempeño financiero y no financiero. Nuestras últimas calificaciones de RSC de Vigeo Eiris y Ecovadis confirman la fuerte dinámica de RSC desarrollada por la compañía y la transformación que ya se ha producido. Nuestras principales prioridades para 2019 incluyen la protección de datos, la satisfacción de los empleados, la diversidad y la equidad de género y la lucha contra el cambio climático para ayudar a garantizar un futuro de crecimiento sostenible”.

