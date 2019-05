Biopyc aconseja cómo prevenir y detectar chinches en albergues Comunicae

jueves, 16 de mayo de 2019, 17:05 h (CET) La mejor forma de evitar la presencia de chinches y su propagación es prevenir su entrada. En caso de no ser posible, realizar una detección lo más pronto posible Biopyc es una empresa con sede en Fraga (Huesca) comercializadora de medicamentos veterinarios para animales de producción y experta en control de plagas e higiene ambiental. Biopyc conoce que la forma más adecuada de controlar la aparición de chinches es prevenir su existencia. Para evitar su aparición, realizar revisiones adecuadas de forma periódica es fundamental. Desde Biopyc saben que la anticipación resulta especialmente importante, convirtiéndose en especialistas en la prevención de la aparición de chinches porque han podido comprobar que es la forma de evitar males mayores.

Existen muchas situaciones que pueden llevar a la aparición de chinches. No existe ninguna relación entre la aparición de las chinches y el nivel de suciedad u orden de una vivienda. Como tampoco existe una relación con los hábitos de higiene de sus habitantes.

¿Qué es una chinche?

Las chinches son insectos parásitos que se suelen alimentar de sangre de animales. Éstos pueden ser de compañía, u otros. En diferentes ocasiones, además, llegan a alimentarse de sangre humana. Su gran capacidad reproductiva, de resistencia a los insecticidas, así como su enorme facilidad para plagar viviendas llega a producir que estos insectos sean unos de los más complicados de controlar. Además, pueden estar en las grietas y hendiduras de las paredes o en los techos de las viviendas.

También pueden estar en las costuras de los colchones, en cualquier tipo de ropa, así como en las sábanas de la cama. Por otro lado, desde Biopyc son conscientes que las chinches de cama pueden entrar en las casas por muy diferentes vías: pegadas en ropa o zapatos. También escondidas en el interior de bolsas, de cajas o, incluso, de maletas. También son capaces de llegar dentro de muebles o moviéndose por el cableado eléctrico desde una vivienda que se encuentre infestada a otra.

¿Cómo es una chinche?

Las chinches son realmente pequeñas y no poseen alas. Son de color cobre o de color rojizo oscuro. Además, las chinches adultas tienen un cuerpo aplanado y ovalado, y un olor bastante desagradable. Es posible notar su presencia tras comprobar manchas en la cama que en realidad son puntitos de sangre. Además, se puede sentir su presencia después de notar picaduras tras dormir. Éstas producen un leve ardor y dejan una marca de color rosa pálido en la piel.

Lo importante de prevenir la aparición de chinches

Si se evita la presencia de cualquier plaga, ningún cliente deberá recurrir a ningún tratamiento para tratarla. Las empresas, organismos públicos y aquellos particulares que confíen en los exhaustivos protocolos de prevención de Biopyc lograrán ahorrar tiempo, dinero y preocupaciones.

La prevención resulta especialmente importante en aquellas estancias o edificios con un mayor número de personas conviviendo a lo largo de un cierto periodo de tiempo. También cuando la llegada suponga un número considerable de personas de golpe o cuando puede suponer riesgo por haber podido estar expuestas a plagas, por ejemplo, de chinches. Lo importante, de hecho, a la hora de prevenir la detección recae en evitar cualquier tratamiento por su dificultad y molestias.

En Biopyc son especialistas en la prevención de plagas. Para demostrarlo, su equipo técnico puede realizar una asesoría gratuita a cualquier vivienda o edificio. Allí comprobarán si se corre riesgo de sufrir plagas de chinches, evitando males mayores.

Eliminar las chinches es tarea de profesionales

Si una prevención no ha sido la adecuada, los técnicos especialistas de la empresa oscense dispondrán de las pautas, los protocolos y los conocimientos adecuados para lograr combatir cualquier plaga de chinches eficazmente. Actuarán rápidamente porque en situaciones en la que convivan un número considerable de personas, éstas se pueden infestar rápidamente. El resultado es que el día a día se puede volver realmente incómodo y, además, imposible la convivencia. En determinados espacios, de hecho, pueden aparecer problemas entre empleados y otras agrupaciones ligadas a las personas que estén afectadas. En definitiva, a mayor número de personas implicadas, mucho más complicado el tratamiento, el gasto económico se multiplica y la eliminación se vuelve muchísimo más difícil.

Desde Biopyc pueden ayudar a cualquier empresa o particular. También pueden realizar asesorías gratuitas de prevención de plagas de chinches. En el caso que ya no sea posible la anticipación, pueden proceder a realizar una desinsectación ante cualquier plaga.

