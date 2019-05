​Giusi Lara, nueva directora de IED Madrid Comunicae

jueves, 16 de mayo de 2019, 16:01 h (CET) Viene de dirigir en el prestigioso Istituto Marangoni en Londres, la Escuela de Moda y Diseño, tras crear su primera sede asiática en Shanghai y dirigir su centro en Shenzen (China). La diseñadora de moda, ha trabajado como directora creativa, consultora y creadora de marcas de todo el mundo El Istituto Europeo di Design acaba de designar a su nueva directora en Madrid, Giusi Lara, que sustituye en el cargo a Dario Assante. Lara, con una experiencia de más de dos décadas en la creación, diseño y gestión de marcas de moda y, con un amplio currículo como educadora y gestora de prestigiosos centros de enseñanza internacionales, se une ahora a la red de IED, un network especializado en diseño y management que, desde su fundación en Milán en 1966 se ha expandido a once sedes en Italia, España y Brasil.

Sobre su nuevo cargo en IED, Lara ha afirmado: “La internacionalización será uno de los ejes directrices de mi trabajo, lo mismo que el competir con un entorno absolutamente digitalizado en el que crear una imagen de marca sólida, pasa por una promoción inteligente que debe ir de la mano de la eficacia y la complicidad de docentes, colaboradores y alumnos. Quiero poner en valor el design thinking dentro de un contexto sociológico, para preparar no solo a profesionales sino también a personas responsablemente activas en la experiencia creativa y la evolución de un contexto geopolítico contemporáneo, siempre bajo los valores de investigación continua en nuevas metodologías pedagógicas y la creencia en la inclusión entre la exclusividad”.

Internacionalidad es lo que mejor define el currículo de Lara, que viene de dirigir el Istituto Marangoni en Londres. Precisamente de la mano de esta escuela, cuya sede central se encuentra en la ciudad de Milán, Lara se ha especializado en la gestión de la apertura de nuevas sedes locales en diferentes países. Como directora educativa fue responsable de abrir la primera sede del grupo en Asia en 2012, el Istituto Marangoni de Shangai y, en 2016, de crear la nueva sede en la ciudad china de Shenzhen, con funciones desde la selección de personal, formación de candidatos, promoción y definición del portfolio académico. Anteriormente había trabajado como profesora en la sede milanesa de este instituto durante 10 años.

Paralelamente, y en consonancia con su formación como diseñadora de moda en Istituto Marangoni y con un Máster en Mens Tailoring por el Istituto Carlo Secoli, Giusi Lara ha desarrollado una constante actividad en el campo del diseño y management junto a prestigiosas marcas como Etro, Missoni, Christian Lacroix, Anna Sui, Icerberg, Les Copaines las firmas rusas Molito y Finn Flare-Applemoon (como directora creativa) o las chinas Septwolves (con sede en Xiamen) y la hongkonesa GiuGiu, especializada en corsetería vintage. Asimismo, Lara ha trabajado como trendsetter para el grupo italiano A+A Design Studio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.