Jordi Boig presenta "Sé Leyenda", el primer taller para dominar la producción audiovisual sin ser experto Comunicae

jueves, 16 de mayo de 2019, 12:37 h (CET) Por primera vez en España, el próximo 18 de mayo se llevará a cabo el taller práctico de comunicación audiovisual "Sé Leyenda" en las instalaciones del Urban Lab Madrid, dirigido a infoproductores, comunicadores, coaches, mentores, youtubers, influencers o cualquier persona interesada en incursionar como productor audiovisual El evento tendrá como presentador oficial al mentor Jordi Boig. El productor tiene 30 años de experiencia en la industria de la música, el cine y la televisión. Como profesional de la producción en medios digitales ha colaborado en proyectos junto a influencers de talla mundial como Hyenunk Chu, Juan Carlos Castro, Luis Font, entre otros. Actualmente dirige su propio negocio enfocado a suplir las necesidades relacionadas al Marketing Online.

El presentador estará acompañado de tres ponentes expertos en el ramo de la comunicación y emprendimiento, quienes han expresado un gran entusiasmo por el proyecto. Ellos son Alberto Calvo, filmmarker y animador; Ainhoa Villanueva, life coach, y Alberto Enguita, autor del blog Emprende Despierto.

El objetivo es que las personas interesadas en compartir sus conocimientos en la red, no tengan que preocuparse por la técnica, las configuraciones o la inversión monetaria y puedan lanzar sus propios proyectos de manera exitosa.

Durante el taller, los participantes adquirirán experiencias que les faciliten el uso de herramientas como teléfonos móviles, tablets, laptops, cámaras, micrófonos, luces y drones para crear contenido audiovisual profesional. De tal forma, cualquier persona podrá dejar a un lado el miedo a la tecnología y comenzará a generar dinero con ella.

El curso será completamente dinámico: los usuarios aprenderán como manejar los parámetros correctos de una cámara, encuadrar bien las imágenes, escoger la iluminación adecuada, factores para una exposición correcta, conocerán softwares y aplicaciones gratuitas para edición de video, tipos de micrófonos para cada situación, claves para realizar videos en directo para redes sociales, perder el miedo frente a la cámara, hacer una grabación con recursos limitados y mucho más.

Las entradas pueden ser adquiridas a través de la página oficial del evento, con un descuento exclusivo de más del 50% cortesía de Lioc Editorial para sus seguidores, dar clic aquí, con garantía de devolución si al finalizar el curso el participante no está completamente satisfecho. Además, la compra de las entradas incluye 3 cursos valorados en más de 497 euros y membresía deLa Tribu. El evento tendrá una duración de 12 horas aproximadamente, comenzando desde las 9:00 horas y finalizando a las 21:00 horas.

Contacto:

Jordi Boig

www.jordiboig.com

manager@jordiboig.com

+34 696027460

Vídeos

Evento "Sé Leyenda"



