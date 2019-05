Cristales Ray-Ban, de España a todo el mundo de la mano de CristalesRepuesto.com Comunicae

jueves, 16 de mayo de 2019, 12:33 h (CET) La web española CristalesRepuesto.com comienza su externalización centrándose en un principio en los países latinoamericanos, en los que ya tiene presencia, Reino Unido y Estados Unidos La mítica marca de gafas son sinónimo de elegancia y glamour. Sus modelos tienen diseños que no pasan de moda y que siempre se guardan con gran cariño, pero con el paso del tiempo y el uso es algo inevitable que unas gafas Ray-Ban se vean dañadas, envejecidas, o simplemente, se les quiere dar un cambio, cambiando por ejemplo, los cristales por un color diferente, que hagan de un modelo otro totalmente diferente.

En esto se centra la empresa española CristalesRepuesto.com, una web donde encontrar todos los repuestos originales Ray-Ban y darle una nueva vida a unas gafas de una manera sencilla, cómoda y barata.

La facilidad de uso y la atención al cliente son la prioridad de esta empresa, disponen de atención al cliente a través de whatsapp, teléfono y chat web. Este asesoramiento es su gran diferenciación. Así como muy buen precio, certificado de calidad y originalidad de sus repuestos. Son vendedores certificados Ray-Ban.

Se pueden recibir los repuestos en casa o en el trabajo, a unos precios hasta un 50% más baratos que en la óptica tradicional.

Entre sus productos destacan:

Cristales Ray-Ban

Sin duda, el producto estrella, es la parte que más suele dañarse de las gafas, por eso en cristalesrepuesto.com cuentan con todos los colores de lentes y tamaños diferentes. Polarizados, de cristal y orgánicos, para todos los míticos modelos. Para encontrarlos en su web es muy sencillo, se puede pinchar en la sección de Cristales Ray-Ban o buscar el modelo de las gafas en su buscador, con la compra se recibirá la pareja de cristales o la pantalla en el caso.

Patillas Ray-Ban

Si el problema son las patillas Ray-Ban también se pueden encontrar en esta web, estas piezas sufren mucho con el uso continuado y en ocasiones pueden dañarse. En la web cristalesrepuesto.com se puede encontrar el mayor surtido de la red en varillas Ray-Ban, con infinidad de colores, en diferentes modelos y medidas. Con la compra del kit, se recibe la varilla derecha e izquierda y como siempre con garantía de 2 años y certificado de originalidad.

Otros Repuestos Ray-Ban

Dependiendo del modelo existen otros muchos repuestos, como por ejemplo el logo Ray-Ban de las varillas, así como plaquetas o almohadillas, puentes y toda clase de tornillos entre otros. En CristalesRepuesto.com se pueden encontrar este tipo de repuestos por modelo y se podrá seleccionar cada uno de ellos. Además disponen de los estuches o fundas originales Ray-Ban a un precio muy económico.

Y para los que no son el típico manitas, explican como instalar todos los repuestos en su blog y canal de youtube, allí se puede encontrar todo tipo de tutoriales para cambiar los cristales de unas gafas Ray-Ban, sus varillas, almohadillas y todos los repuestos.

Su fundadora cuenta, que desde que empezaron no han parado de crecer y que aunque su mercado principal es el español, una parte importante de sus ventas son en países lationoamercianos como Colombia, Chile, México o Argentina. En la actualidad están traduciendo su web y preparando su desembarco en Reino Unido y Estados Unidos. En estos países su web se llaman ReplacementLenses.net.

"Y ya sabes, si es por darle un nuevo estilo a tus gafas o para repararlas y que parezcan nuevas, la mejor web de confianza y donde puedes encontrar todos los repuestos Ray-Ban al mejor precio es CristalesRepuesto.com", afirman desde la marca.

