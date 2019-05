Ceasfor, un referente a nivel nacional en formación personalizada online Comunicae

jueves, 16 de mayo de 2019, 12:34 h (CET) Ceasfor es una escuela de formación online especializada en adultos que desde hace 20 años viene preparando profesionales en diferentes especialidades como son oposiciones, formación profesional y certificados de profesionalidad Privados La experiencia acumulada en estos años la ha convertido en un referente a nivel nacional en la preparación personalizada online.

Desde su fundación comenzaron con la formación presencial en la provincia de Tarragona, expandiéndose rápidamente a Barcelona y Girona. Gracias a los resultados y la fama adquirida a través de su formación de calidad y de los resultados obtenidos por sus alumnos durante 7 años, decidieron emprender el camino de la formación online con una plataforma de asesoramiento y catálogo de cursos online disponibles en su página web ceasfor.com y sin apartarse de la personalización que tantos éxitos ha proporcionado a sus alumnos.

Consideran que no ha sido un camino fácil, pero con dedicación y trasmisión de experiencia han conseguido resultados casi iguales a través de los nuevos medios y herramientas online. Hoy en día pueden llegar a todos sus alumnos mediante herramientas online como Moodle, chat, Skype, YouTube y satisfacer la demanda de formación de estos. Más de 30.000 alumnos han pasado por sus aulas tanto virtuales como presenciales”.

Esto es lo que les motiva a seguir formando a diferentes profesionales o futuros funcionarios públicos.

La academia de oposiciones online Ceasfor ofrece una oportunidad de formación con todas las comodidades y seguridad necesarias para poder superar con éxito el curso o la oposición a la que cualquier alumno se vaya a presentar. Además, ofrece facilidades de pago para que sea asequible para todo el mundo. Una formación de calidad debe de ser asequible a todas las economías.

El profesorado está altamente cualificado y especializado en cada campo, además, la principal función es acompañar y guiar en todo momento al alumno para asumir correctamente los estudios.

Todos sus profesionales están en constante alerta ante convocatorias que se van aprobando para tener siempre todo el material y temario actualizado, ofreciendo así, una preparación íntegra y especializada para cada convocatoria y población.

En Ceasfor disponen de temarios específicos de cada municipio y tutorías ilimitadas con los preparadores. El campus online, está compuesto por audio-clases online en directo y de vídeo-clases de cada tema. También, los alumnos tienen acceso a tests que pueden repetir tantas veces consideren, simulacros de examen compuestos por tests de temario, psicotécnicos y entrevista personal. Para la preparación de la entrevista personal hacen especial hincapié, puesto que es una prueba delicada que los aspirantes deben superar a la primera. Por ese motivo, Ceasfor prepara cuidadosamente esta área de la formación practicando individualmente la entrevista hasta en tres ocasiones para que el alumne la perfeccione.

Finalmente, la metodología online de Ceasfor está pensada para decidir dónde, cuándo y a qué ritmo estudiar, una alternativa ideal para gente que no pueden acudir presencialmente a una academia con horarios estrictos.

Vídeos

Elisabet, así aprobó la oposición con Ceasfor.com



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.