Marcadores.com crea un algoritmo capaz de predecir los resultados de La Liga

jueves, 16 de mayo de 2019, 12:17 h (CET) Marcadores.com, una página web hasta ahora especializada en resultados de fútbol en directo, da un giro en su estrategia y crea el Pronosticador, un elaborado algoritmo que predice los resultados de los partidos de La Liga y de las grandes ligas de todo el mundo El Pronosticador es una herramienta completamente gratuita capaz de predecir el resultado más probable de todos los partidos de las grandes ligas de fútbol mundial y ofrecer así buenos pronósticos de fútbol. Marcadores.com ha creado este elaborado algoritmo para ayudar a todos sus usuarios a tomar mejores decisiones en sus apuestas deportivas.

Las apuestas deportivas no paran de crecer en España, de hecho según informa la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) el sector del juego 'online' en España mueve más de 17.349 millones de euros en 2018, un 30,5% más que el ejercicio anterior. Con estás cifras queda claro que cada vez hay más jugadores, por ello el mercado también necesita de plataformas y herramientas que ayuden a los apostadores a tener más posibilidades de ganar.

Viendo esta situación Marcadores.com ha cambiado su objetivo para centrarse en ayudar a toda su audiencia a poder tomar mejores decisiones en sus apuestas. Y es que el Pronosticador no es un algoritmo cualquiera, ya que analiza los datos más relevantes que hay que tener en cuenta de cara a poder predecir un resultado. La media de goles a favor de cada equipo, su media de goles en contra, la media de goles de cada competición etc. Y siempre valorando el dato más relevante: El factor campo. Una vez tiene todos los datos los analiza a través de una fórmula matemática que convierte las estadísticas más importantes en el pronóstico más fiable para cada partido.

Además Marcadores.com también ha creado su propia sección de “trucos de apuestas”, un espacio donde los apostadores podrán encontrar guías, consejos, estrategias etc. Pero además de todo esto también tienen las reseñas de las mejores casas de apuestas de España para que los usuarios que nunca han apostado se registren en la casa de apuestas que más se adapte a sus necesidades.

Marcadores.com es mucho más que una web de resultados en directo, es una plataforma que quiere conseguir que el mundo de las apuestas sea más entendible para todos. Por eso ofrecen El Pronosticador, y todo su contenido, de manera gratuita a todos los usuarios que estén interesados en mejorar sus apuestas futboleras.

