360imprimir entra en 17 nuevos mercados gracias a una ronda de inversión de 20,4 millones dólares

360imprimir, startup ibérica líder en servicios de impresión online y marketing con fuerte presencia en el mercado español, ha recibido fondos tras una reciente ronda de inversión por valor de 20,4 millones dólares (18 millones euros), lo que les permitirá entrar en diecisiete nuevos mercados, ampliar su gama de productos e invertir en tecnología e I&D La empresa cerró 2018 con una facturación global de 21 millones euros, lo que supone un crecimiento de casi el 80% respecto al año anterior. En 2019, sus previsiones de facturación son de 35 millones euros, sin embargo, el foco de la compañía -teniendo en cuenta la entrada en los nuevos mercados-, es lograr en el medio plazo una facturación de 100 millones de euros para 2021. En España, 360imprimir alcanzó en 2018 los 4,6 millones de euros, creciendo un 77% en comparación con 2017.

360imprimir nace en 2013 en Portugal cuando dos de sus fundadores afrontaron la dificultad para adquirir productos de impresión a precios económicos y se dieron cuenta de que estaban ante una oportunidad de negocio. En 2014 empezaron a operar en España y en estos seis años, la compañía de productos y servicios de marketing ya se ha consolidado en Portugal, España, Brasil y México, y tras esta nueva inyección financiera acaba de entrar en 17 nuevos mercados: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Irlanda, Noruega, Polonia, el Reino Unido, la República Checa, Suiza y Suecia.

"En 360imprimir tenemos una historia de crecimiento sostenido y esta es la mentalidad que queremos conservar. Así que ahora que tenemos una plataforma sólida, hemos ampliado nuestra gama de productos y nuestro equipo, estamos seguros de que es el momento ideal para entrar en estos mercados. Esta ronda de inversión ha llegado para apoyar este gran paso " – comenta Sérgio Vieira, CEO de 360imprimir.

A día de hoy, la compañía ya es líder del mercado en Portugal, con el 60% de la cuota de mercado online, y en España está cerca del 20% del negocio. Su cartera incluye más de 400 productos, dentro de 7 rangos (formato pequeño, formato grande, sellos, magnéticos, regalos, textiles y servicios de diseño), gestionando 4.500 pedidos

por día. El objetivo de la compañía es responder a todas las necesidades de marketing de los clientes actuales y potenciales. De hecho, una de las prioridades marcadas para los próximos 3 años, es la ampliación de la gama en 20.000 productos. Esta nueva gama incluirá productos como bolsos y embalajes y consumibles asociados a la fabricación y expedición de pedidos, revistas, catálogos, libros y derivados, etiquetas de rollo y algunas sub-gamas de productos para canales como el de restauración u hostelería.

Con una estrategia de negocio que se basa en el modelo fabless (sin fábrica propia), 360imprimir es una plataforma de comercio electrónico enfocada en el Do it yourself de los clientes (PYMES y profesionales), lo que permite la evolución de todos los productos impresos y servicios asociados. Uno de los elementos diferenciadores de la compañía es la tecnología, que a través de un software de agregación inteligente, logra asegurar a los clientes los precios más bajos del mercado.

Con un equipo global de más de 200 empleados entre los que están representadas las diferentes de diferentes nacionalidades de los países en los que opera, 360imprimir cuenta además con más de 30 partners para la producción y la distribución, contribuyendo indirectamente a la creación de empleo y de generación de negocios en dichos países.

Sobre los inversores de esta ronda de financiación:

La ronda de inversión ha estado dirigida por LeadX Capital Partners, marca de Hospitality Digital GmbH con base en Düsseldorf y le han acompañado también Omnes capital (Francia), Pathena (Portugal) y el fondo 200M, administrado por PME Investimentos y co-financiado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, canalizado a través del Programa Operativo Regional Norte 2020 y el Programa Operativo Regional Centro 2020.

Sobre 360imprimir:

Nacida en 2013 en Portugal, 360imprimir es una empresa global de comercialización de productos y servicios, que tiene como misión ayudar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) a tener una comunicación exitosa, cambiando la forma en que desarrollan e implementan su estrategia de marketing. Garantizan los precios más bajos del mercado y una calidad superior, porque invierten en simplificar el proceso de producción con un software innovador que les permite reducir los costes en un 80%. Fue la primera empresa portuguesa del sector en cruzar fronteras, ya que también operan en España, Brasil, México, Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Irlanda, Noruega, Polonia, Reino Reino Unido, República Checa, Suiza y Suecia.

Más información en la web www.360imprimir.es