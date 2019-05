Edicom apuesta por los bootcamps como innovadora forma de contratar talento tech Comunicae

miércoles, 15 de mayo de 2019, 16:49 h (CET) Los Bootcamps son el nuevo sistema elegido para formar y seleccionar a los futuros empleados de la compañía, de entre los alumnos salientes de los centros de FP y universidades Los importantes cambios que está experimentando el tejido empresarial en todo el mundo, son una clara muestra de la velocidad a la cual la tecnología está integrándose en los hogares, las empresas, las escuelas y cualquier área, entidad que se tercie. La transformación digital está cambiando el mundo, los modelos de negocio y por supuesto los puestos de trabajo. Se ve como muchos puestos van a ir desapareciendo en beneficio de la aparición de nuevos puestos de trabajo.

El sector tecnológico no es ajeno a todo esto ya que la revolución digital lleva aparejada muchos cambios en la tecnología y en lo modelos, métodos y lenguajes de programación, de forma que los profesionales de este sector si no están atentos y se forman de manera continua, pueden ver peligrar su puesto de trabajo en el futuro.

Según manifiesta Jose Vilata Tamarit CEO de EDICOM, “si se quiere estar a la vanguardia de soluciones en cloud escalables como la nuestra y que sean capaces de ofrecer los tiempos de respuesta y niveles de seguridad que tenemos comprometidos con nuestros clientes, tenemos que contar con colaboradores altamente cualificados. Para ello hace tiempo que llegamos a la conclusión que es imprescindible invertir el capital que sea necesario en formación constantemente”.

En esta línea, Edicom como empresa 'technológica' B2B referente a nivel mundial , ha decidido apostar por nuevas formas e iniciativas de atracción y creación de talento con el interés de incorporarlos a sus filas. Este mes de Mayo se iniciará un programa de capacitación técnica para programadores, seniors o recién salidos de centros de formación y desempleados, consistente en un Bootcamp Full Stack Developer. Este programa intensivo de unas 300 horas va a instruir a un grupo de 12 profesionales en programación web y tecnologías de BackEnd y FrontEnd. Y en las últimas semanas los alumnos han de preparar un proyecto práctico y realista, que será propuesto por la propia empresa.

Parte de estos alumnos recibirán una beca completa por parte de Edicom que al finalizar el bootcamp seleccionará aquellos que se incorporarán a trabajar con ellos, optando a un empleo serio en una compañía innovadora, como demuestran con esta iniciativa de captación de talento técnico.

Para ello EDICOM cuenta con la colaboración de GeeksHubs, empresa perteneciente al Grupo Alfatec que cuenta con una división de formación tech con Bootcamps especializados para Full Stack Developers y CTO’s. Su expertise es capacitar y emplear talento informático, desde programadores juniors los programas FullStack hasta los más seniors, adaptándolos a los conocimientos técnicos avanzados, en nuevas tecnologías y en competencias de management.

Edicom demuestra que es una empresa valiente e innovadora y con esta colaboración inicia un modelo que contribuye a la mejora de su reclutamiento y a cambiar la inmovilista forma en que se contratan programadores.

En declaraciones de Chaume Sánchez, CEO de GeeksHubs: “Las empresas piden años de experiencia siempre para entrar, lo cual es un gran impedimento para los recién graduados o diplomados. Con estos programas conseguimos que adquieran las competencias prácticas y conocimientos en tecnologías que las empresas necesitan y no están encontrando en los candidatos, ahorrando además a las empresas el tiempo de adaptación y el coste de tiempo y dinero que eso conlleva”.

Más información sobre el bootcamp: https://bit.ly/2H5KaAN

