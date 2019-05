Una red de acoso Valentín Abelenda Carrillo, Girona Lectores

miércoles, 15 de mayo de 2019, 18:12 h (CET) Hace unos días se produjo un aspecto especialmente preocupante como es que cierta violencia haya tenido lugar precisamente en la Universidad, el ámbito del diálogo sereno, de la crítica y de la búsqueda compartida de la verdad, ahora un espacio invadido por ideologías sectarias. En Cataluña se palpa la impunidad de determinados grupos políticos que han tejido una red de acoso sistemático a los que no piensan como ellos. Por si fuera poco, los medios cercanos al independentismo tratan de criminalizar a quienes sufrieron el acoso y a quienes combaten cada día por la libertad en un entorno hostil, un verdadero síntoma de envenenamiento social. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

