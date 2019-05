IMF Business School presenta la radiografía del estudiante de máster y postgrado en España Comunicae

lunes, 13 de mayo de 2019, 18:01 h (CET) Según el estudio realizado por IMF Business School, en España el 52% de los estudiantes de postgrado es mujer. Navarra y Cataluña son las comunidades con la mayor tasa de mujeres matriculadas ¿Volver a las aulas una vez licenciado? ¿Formación adicional para lograr un ascenso profesional? ¿Reinventarse a los 40? ¿El auge de la digitalización exige más preparación? Muchas de estas cuestiones no parecen descabelladas en un momento en el que el número de matriculados en másters oficiales ha aumentado un 77,7% en los últimos siete años, según cifras del Ministerio de Educación.

Formación presencial, online, electronical learning, mobile learning, executive, semipresencial o blended… Los formatos y métodos de formación no solo se han multiplicado en los últimos años, sino que han evolucionado. Pero ¿quién estudia un máster y postgrado en España? Para poder elaborar una radiografía del perfil en España, IMF Business School ha realizado un estudio a partir de 1.130 encuestas a estudiantes que han concluido la carrera y profesionales que están pensando en realizar un máster o postgrado, con edades comprendidas entre los 23 y los 45 años, a nivel nacional y regional.

De acuerdo con este análisis, el 52% de los alumnos de postgrado es mujer, tiene entre 23 y 27 años, estudios y trabaja por cuenta ajena.

A nivel regional, los datos revelan que Navarra, Cataluña y Comunidad Valenciana son las comunidades con la mayor tasa de mujeres matriculadas en másters o cursos de postgrado, situándose hasta 3 puntos por encima de la media nacional. En el otro extremo se encuentran Castilla-La Mancha y Galicia como las comunidades con la tasa de mujeres más baja.

Otro dato significativo tiene que ver con las motivaciones a la hora de realizar un máster o postgrado. Pese a ciertas creencias establecidas, el acceso al mercado laboral no es la razón más común a la hora de optar por este tipo de formación. Así, conseguir un aumento de sueldo es el principal motivo para 5 de cada 10 encuestados, seguido del acceso al empleo (39%) y la reorientación laboral (12%).

Los resultados del estudio, además, desmienten la teoría de que los desempleados son los que más se forman. De hecho, se ve que el perfil más común entre los estudiantes que optan por esta formación son empleados por cuenta ajena.

Búsqueda y referencias

Si se habla de las herramientas más comunes de búsqueda de máster y postgrado, 6 de cada 10 españoles destacan Google. En segundo lugar, se encuentran las redes sociales, la opción favorita para un 16% de los encuestados. El tercer puesto lo ocupan los medios no especializados (12%), seguido de cerca por los medios y blogs especializados en temas de formación (11%).

Extremadura, Canarias y Andalucía son las CCAA donde más se utilizan las redes sociales como herramienta de búsqueda para obtener información, mientras que La Rioja, Navarra y País Vasco son las comunidades con las cifras más bajas.

Al preguntarles sobre cuáles son sus referentes a la hora de elegir un máster o postgrado, los españoles señalan a los antiguos alumnos como primera opción, seguido de familiares y amigos. A más distancia, les siguen la prensa, la radio, la publicidad exterior y, aunque parezca sorprendente, la televisión, que ocupa el último lugar.

El momento de la elección

Para los estudiantes españoles existen tres aspectos clave a la hora de decantarse por uno u otro máster o curso de postgrado: metodología, horarios y profesorado.

En cuanto a la metodología, la opción preferida por el 55% de los encuestados es la formación mixta o blended, modalidad que une la formación presencial con las ventajas del uso de las nuevas tecnologías. Al preguntar por los horarios, 4 de cada 10 estudiantes eligieron la opción del fin de semana, dato que viene a confirmar que la mayoría de ellos se encuentran trabajando.

Por último, en cuanto a qué es lo que más valoran del profesorado, el 51% de los estudiantes españoles señala que su trayectoria profesional, seguido de su formación académica (37%) y, como última opción, el prestigio mediático (12%). Una cifra esta última que dice mucho del peso que la profesionalidad y la seriedad de los profesores tiene a la hora de elegir un máster o curso de postgrado.

