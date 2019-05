El Colegio Balder participa en la vigésimo tercera edición del Concurso de Primavera de Matemáticas Comunicae

lunes, 13 de mayo de 2019, 18:05 h (CET) En la vigésimo tercera edición del Concurso de Primavera de Matemáticas, diversos centros educativos han participado mediante miles de alumnos que, un año más, han demostrado que las matemáticas también pueden ser divertidas El colegio Balder, colegio privado en Madrid, ha estado presente en un certamen auspiciado por la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, la Asociación Matemática Concurso de Primavera y la Facultad de Matemáticas de la U.C.M. Además, como entidades colaboradoras, constan el Vicerrectorado de Estudiantes de la U.C.M. y la D.G. de Becas y Ayudas al Estudio de la Comunidad de Madrid.

El concurso ha estado abierto a participantes de diferentes etapas, desde 5º de Primaria hasta 2ª de Bachillerato. Mediante dos fases, cada alumno y alumna han tenido la oportunidad de demostrar todo su saber matemático, compitiendo sanamente bajo la supervisión de docentes especializados.

En la primera fase, el 13 de febrero, se realizaron pruebas específicas para cada nivel. Estos exámenes se plantearon para realizarse en 1:30 h, siendo después corregidos por los encargados del Concurso de cada escuela, colegio o instituto participantes.

En esta primera fase, fueron elegidos tres estudiantes por cada nivel, los cuales pasarían a la segunda fase.

En la segunda fase del Concurso de Primavera de Matemáticas, cada centro educativo fue representado por un máximo de tres alumnos por nivel. Con vistas a que hubiera mayor participación por los estudiantes de 5º de Primaria, se permitió que se presentasen hasta cinco alumnos en el caso de que el centro en cuestión, solo presentase alumnos de Primaria.

La fase segunda tuvo lugar el pasado 27 de abril en la Faculta de Matemáticas de la U.C.M. En este fase, se plantearon dos pruebas para cada etapa. Los alumnos y alumnas tuvieron la posibilidad de elegir entre diferentes contenidos, también para desarrollar durante 1:30 h.

Respecto a los exámenes propiamente, tanto en una fase como en otra, constaron de 25 problemas con un nivel de complejidad variable. Por cada problema, se brindaron 5 opciones de resultado de las que solamente una era la correcta.

Tanto los estudiantes del colegio Balder, como de otros centros educativos concertados, públicos y privados, se pusieron manos a la obra para sacar lo mejor de sí y dejar bien alto el pabellón de cada institución educativa.

Bien es cierto que en un certamen lo más importante es participar, pero el aliciente del premio no dejó de ser un importante extra. Los premios se otorgaron a tres estudiantes por cada nivel. Además, se obsequió a los 150 alumnos mejor calificados con un regalo y un diploma. El resultado final del certamen se podrá conocer en la web del Concurso: www.concursoprimavera.es.

Por otro lado, por lo menos 25 de los alumnos que obtuvieron las mejores notas y que no hubieran cumplido los 13 años el 31 de diciembre de 2018, serán invitados a la vigésimo quinta edición de la Olimpiada de Mayo. Este certamen es un encuentro latinoamericano auspiciado por la Federación Iberoamericana de Competiciones Matemáticas.

El Concurso de Primavera de Matemáticas deja huella año tras año, una huella que se traduce en los libros elaborados tras cada edición. Distribuidos gratuitamente, tales ejemplares integran la resolución de las cuestiones planteadas en el Concurso, propiciando así una valiosa "base de datos" tanto para alumnos como para profesores de etapas básicas o avanzadas.

El colegio Balder es de los pocos colegios en Las Rozas que ha participado y sin duda, ha sido uno de los más destacados a lo largo de todo el concurso.

Tras mucha batalla terminaron con ganas de aprender más y de volver a participar el próximo año.

