La 3ª temporada de Stranger Things por menos dinero con Together Price Comunicae

lunes, 13 de mayo de 2019, 17:41 h (CET) Netflix estrena enn julio la 3ª temporada y, con Together Price, se puede reducir el coste de la suscripción compartiéndola en grupo. Los usuarios pueden crear sus propios grupos entre familiares, amigos, compañeros de trabajo o bien unirse a un grupo ya creado y ahorrar hasta un 80 % en el coste de las suscripciones digitales Premium El 4 de julio es la fecha prevista para que Netflix estrene la esperadísima tercera temporada de ‘Stranger Things’, la exitosa serie de los hermanos Duffer, en la que se conocerán nuevos personajes y que centrará su trama en el verano de 1985. Con Together Price, la startup que permite dividir el coste de las suscripciones de servicios digitales Premium, los fans de la serie pueden compartir la suscripción a Netflix y ahorrar dinero de una forma cómoda y segura, gracias a la utilización de un monedero digital (Wallet) que permite realizar transacciones de forma totalmente segura. Además, la plataforma cuenta con un chat privado para que los miembros del grupo puedan comunicarse.

¿Cómo registrarse?

Con Together Price se puede crear un grupo de amigos propio o bien, unirse a un grupo ya creado sin tener que preocuparse de la fiabilidad del propietario, ya que Together Price verifica la fiabilidad de los usuarios a través de un control data system y provee un nivel de confianza (trust), que varía desde el 0 al 100%, que puede incrementarse en el tiempo mediante dos factores: Misiones y Logros, las características más relevantes de Together Price.

Las Misiones son acciones que el usuario puede hacer para incrementar su nivel de trust, como verificar el correo o número de teléfono o insertar una foto de perfil. Los Logros son metas que el usuario no tiene, exactamente, bajo su control, como pasar tiempo en la plataforma o recibir evaluaciones sobre su comportamiento.

Para empezar a usar la plataforma es necesario registrarse en una de las dos modalidades:

como Admin, si se posee la titularidad de una suscripción y se ofrece a un grupo.

si se posee la titularidad de una suscripción y se ofrece a un grupo. como Joiner, integrándose en un grupo para compartir los gastos de esa suscripción. Gastos en grupo de forma legal

Compartir productos y servicios digitales es un sistema completamente legal, de hecho, los planes multi-usuario existen para ello. Estos planes, en el caso de los servicios Premium, tienen un precio mayor con respecto a los planes Basic, pero ofrecen la posibilidad a los usuarios de compartir el uso de productos y servicios grupales, con un coste más reducido, bajo la obligación de respetar los términos y condiciones de uso propios de las plataformas digitales.

Con Together Price se pueden compartir servicios como:

Streaming: Netflix, Spotify, Apple Music, Amazon Music Unlimited…

Netflix, Spotify, Apple Music, Amazon Music Unlimited… Gaming: Nintendo Switch Online, Xbox Live…

Nintendo Switch Online, Xbox Live… Software: CrashPlan, DropBox, BitDefender, Kaspersky… Para conocer todos los servicios que ofrece Together Price hay que registrase en su web, https://togetherprice.es. Está previsto que a finales de año esté disponible la aplicación para iOS y Android.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.