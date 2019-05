El Dr.Diego Tomás Ivancich habla de las 4 cirugías secundarias más frecuentes Comunicae

lunes, 13 de mayo de 2019, 17:09 h (CET) La cirugía secundaria se realiza para reparar o mejorar las cirugías estéticas previas, por un mal resultado final o por complicaciones sucedidas. Según la SECPRE, de los más de 10.000 médicos que realizan esta práctica en España, solo 1.200 poseen la titulación adecuada. Esto y la creciente apertura de clínicas low cost, hace que los quirófanos se llenen de pacientes descontentos. El Dr Diego Tomás Ivancich, cirujano especialista en operaciones secundarias, habla de las intervenciones más populares Implantes de pecho: la cirugía de mamas es la intervención de cirugía estética más demandada en España y, en la actualidad, una de las más corregidas. Algunas de las causas de que tenga que rehacerse son el encapsulamiento que provoca un pecho deformado y duro al tacto o la utilización de prótesis anatómicas que frecuentemente se rotan dejando una mama deformada. Otra de las complicaciones es que se produzca una rotura en el implante mamario o que se dé un desplazamiento del mismo por exceso de volumen, entre otros. Blefaroplastia: en ocasiones, cuando se realiza este tipo de intervención, el resultado es una excesiva resección de la piel, grasa y músculo en el párpado inferior, dejando un ojo de forma redonda, y es en estos casos cuando es necesaria una operación secundaria, que requerirá de mucha más atención y minuciosidad que la anterior. Rinoplastia: según los expertos, los daños que se producen en una rinoplastia mal realizada son los más difíciles de reparar. Esto es debido a que una rinoplastia ya es complicada de por sí, y a la operación de cirugía secundaria, además, hay que añadirle que no existe una disponibilidad de tejido en la nariz para corregir los daños. En una intervención secundaria de una rinoplastia el cirujano debe extraer tejidos de otras partes del cuerpo como cartílago de la oreja o las costillas para injertarlos en la nariz. Liposucción: la liposucción secundaria se lleva a cabo con el fin de corregir secuelas de una liposucción previa que ha causado una depresión, una asimetría o un vaciado excesivo en la piel del paciente, también puede haberse debido a una insuficiente extracción de grasa con un resultado pobre. Acerca del Doctor Diego Tomás Ivancich

El Dr Diego Tomás Ivancich es especialista en Cirugía Plástica vía MIR y miembro numerario de la SECPRE, contando con más de 20 años de experiencia centrados en el campo de la cirugía estética.

Cuenta con más de 10.000 cirugías realizadas y asiste periódicamente a los congresos más importantes de su especialidad para estar siempre al día, y con los años se ha convertido en un referente para los medios de comunicación, donde es habitual verle o escucharle, así como para las periodistas de belleza, por su solvencia en la materia y credibilidad. Por su dilatada experiencia es uno de los profesionales más preciados en España y solicitado para casos de secuelas y malos resultados de cirugía estética.

Sus consultas se caracterizan por su empatía con los pacientes, su trato exquisito y sobre todo por resolver complejos y problemas de autoestima con discreción y con trato individual y personalizado, dedicando a cada paciente el tiempo necesario para resolver todas sus dudas.

Todos los tratamientos se realizan en hospitales de la CAM y los postoperatorios son llevados directamente por él, contando los pacientes con su teléfono personal para localizarle las 24 horas del día para su tranquilidad.

El Dr Tomás no trabaja para empresas comerciales o clínicas franquicias, para asegurar una atención rigurosa y los mejores estándares de calidad.

El éxito del Dr Diego Tomás en cirugía mamaria se basa en la resolución de problemas de prótesis ya operados y en su enfoque quirúrgico basado en dar prioridad a la forma y no solo al volumen de las mamas.

